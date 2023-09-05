  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【果粉注意】iPhone 15 Pro系列或大幅加價　刷新最貴紀錄　轉Type C成換機催化劑

個人增值 14:25 2023/09/05

分享：

分享：

蘋果（Apple，美：AAPL）將於香港時間9月13日凌晨1時發布全新iPhone 15系列。花旗（美：C）發表研究報告，預料旗艦機型iPhone 15 Pro系列將大幅加價100至200美元（約784至1,568港元），告別Pro機近年價格保持穩定的局面。

花旗研究分析師Atif Malik表示，蘋果或將上調iPhone 15 Pro系列價格100至200美元。去年發布的 iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max起售價分別為999美元和1,099美元，維持前兩代12及13 Pro系列的售價。iPhone 15 Pro Max若一如市場所料加價200美元至1,299美元起，將刷新最貴iPhone紀錄。

iPhone 15 Pro旗艦機型加價，硬件升級導致成本增加是重要因素。外界預料iPhone 15 Pro的邊框將由不銹鋼改用鈦金屬製造。投行諮詢公司Evercore ISI分析師Amit Daryanani發表新報告指，新機邊框將更加光滑，不易留低指紋，但其光澤也不再閃亮。

料iPhone 12用家群換機

iPhone 15其他預期升級包括Pro系列將採用更快的晶片（即新一代A17 Bionic），並首次採用USB-C接口，以進一步提升充電速度，告別蘋果獨家的Lightning接口。

Malik表示，預計iPhone 12的現有用家群將出現強勁的換機周期，即三年前購買了當時最新款iPhone 12的人或將藉此機會進行升級。此外，Malik也看好蘋果股價前景，估計升級版USB-C提高iPhone充電速度約30%的相關改良，將為該股帶來額外的提振，予蘋果「買入」評級，目標價240美元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：

企業資訊科技投資達486億元　企業如何降低IT成本、保持生產效益？

【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

【跌市避難所】這類ETF勁吸金逾500億

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

不再等新款？iPhone 14 Pro Max成上半年最暢銷機型（附頭10熱賣手機排名）
2023/08/29
不再等新款？iPhone 14 Pro Max成上半年最暢銷機型（附頭10熱賣手機排名）
花旗手機銀行新增外幣掛鈎投資　最受歡迎交易　竟非美元、英鎊或加元？
2023/08/28
花旗手機銀行新增外幣掛鈎投資　最受歡迎交易　竟非美元、英鎊或加元？
中環街市文創科技市集　回收環保時尚　國際搖滾音樂節、古蹟深度遊
2023/08/23
中環街市文創科技市集　回收環保時尚　國際搖滾音樂節、古蹟深度遊
【深圳好去處】最新南頭古城展覽　巨型太空艙摩天輪　科幻螺旋設計書店
2023/08/19
【深圳好去處】最新南頭古城展覽　巨型太空艙摩天輪　科幻螺旋設計書店
【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
2023/08/18
【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
5G 大行報告 移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 12 MAX 硬件 美股

上一篇文章

年輕人最大願望是「致富」　AXA研究︰僅10%香港Z世代感「心靈豐盛」

下一篇文章

【理財加油站】30天理財挑戰　每月一個目標　養成好習慣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財加油站】30天理財挑戰　每月一個目標　養成好習慣
【理財加油站】30天理財挑戰　每月一個目標　養成好習慣
【極簡投資法】金融高手用最簡單方法　資產翻5倍
【極簡投資法】金融高手用最簡單方法　資產翻5倍
天然鑽石價格暴跌40%　DeBeers竟稱因為通脹？
天然鑽石價格暴跌40%　DeBeers竟稱因為通脹？
【Freelance變正職】她的博客月入近40萬元　不靠社交媒體、不依賴廣告
【Freelance變正職】她的博客月入近40萬元　不靠社交媒體、不依賴廣告
【理財加油站】告別月光族　極簡生活5個「不買」消費觀
【理財加油站】告別月光族　極簡生活5個「不買」消費觀
【北上理財】網傳銀行交易額被限於5000元？即睇內地銀行交易、提款最新規定
【北上理財】網傳銀行交易額被限於5000元？即睇內地銀行交易、提款最新規定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款