【果粉注意】iPhone 15 Pro系列或大幅加價　刷新最貴紀錄　轉Type C成換機催化劑

蘋果（Apple，美：AAPL）將於香港時間9月13日凌晨1時發布全新iPhone 15系列。花旗（美：C）發表研究報告，預料旗艦機型iPhone 15 Pro系列將大幅加價100至200美元（約784至1,568港元），告別Pro機近年價格保持穩定的局面。

花旗研究分析師Atif Malik表示，蘋果或將上調iPhone 15 Pro系列價格100至200美元。去年發布的 iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max起售價分別為999美元和1,099美元，維持前兩代12及13 Pro系列的售價。iPhone 15 Pro Max若一如市場所料加價200美元至1,299美元起，將刷新最貴iPhone紀錄。

iPhone 15 Pro旗艦機型加價，硬件升級導致成本增加是重要因素。外界預料iPhone 15 Pro的邊框將由不銹鋼改用鈦金屬製造。投行諮詢公司Evercore ISI分析師Amit Daryanani發表新報告指，新機邊框將更加光滑，不易留低指紋，但其光澤也不再閃亮。

料iPhone 12用家群換機

iPhone 15其他預期升級包括Pro系列將採用更快的晶片（即新一代A17 Bionic），並首次採用USB-C接口，以進一步提升充電速度，告別蘋果獨家的Lightning接口。

Malik表示，預計iPhone 12的現有用家群將出現強勁的換機周期，即三年前購買了當時最新款iPhone 12的人或將藉此機會進行升級。此外，Malik也看好蘋果股價前景，估計升級版USB-C提高iPhone充電速度約30%的相關改良，將為該股帶來額外的提振，予蘋果「買入」評級，目標價240美元。

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