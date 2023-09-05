科技巨頭AI競賽　如何把握AI投資熱潮？

繼上月總結了一眾科技藍籌股的業績，以及它們在人工智能(AI)方面的發展後，今個月不得不提全球期待的Nvidia業績。Nvidia 第二季營收破紀錄，達135.07億美元，按年升101%，遠超上季業績時預告的營收展望，其股價於業績後更曾升破500美元大關。

生成式AI發展 各行業使用Nvidia芯片

是次業績市場的著眼點是AI發展的前景，Nvidia CEO黃仁勳表示全球企業的電腦正走向加速計算及生成式AI，季內主要雲服務公司宣布大規模使用英偉達的H100 GPU芯片AI基礎設施，科技領先企業將其芯片帶到各行業，推動生成式AI的發展。

生成式AI是一種能夠創建包括文本、圖像和音檔在內的各種類型內容的AI。早前有市場調查訪問營銷專業人士，有70%受訪者表示使用生成式AI讓他們能夠更快地對潛在宮戶和顧客進行市場調查，另外有65%受訪者表示他們能更快地創建和擴展內容。

AI技術讓廣告商比以往更容易地創建出廣告內容，同時因更容易鎖定合適的客戶而提升轉換率，令廣告商更願意投放資源下廣告。Meta 公佈業績時亦暗示AI技術在其廣告業務發揮了一定程度上的幫助。

各科技巨頭將繼續AI競賽

上半年ChatGPT和AI發展為科技股帶來上升動力，截至8月31日，納指年初至今升34.09％，FANG+指數年初至今則升76.20％。展望未來，各科技巨頭無疑將繼續在AI的跑道上競賽，尤其是美國巨企，加上超級芯片將於本季出貨，有望進一步推進AI技術的發展。

美國最新公布8月非農就業數據，失業率從3.5%上升至3.8%，工資增長放緩，有望為聯儲局9月暫停加息帶來更多的空間。

可考慮以ETF進場

如投資者看好美國科技巨企前景，可考慮以ETF進場。市場上有一些ETF追蹤FANG+指數，包含美國10間上市具成長性的科技企業，如剛公佈業績的Tesla、Netflix、Microsoft、Alphabet及 Meta等，相關持股與AI概念息息相關，ETF有助分散個股風險，同時捕捉整個行業發展。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

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