天然鑽石價格暴跌40%　DeBeers竟稱因為通脹？

彭博社報道，通脹引發的生活成本上升，愈來愈多人選擇購買實驗室培育的人造鑽石，天然鑽石價格大幅下跌。

原鑽價格下跌逾40%

報道指，在過去12個月中，壟斷天然鑽石供應的開採商DeBeers將用於製造婚戒的2-4克拉原鑽的價格下調了40%以上，其中7月降價幅度超過15%。

2022年6月，這類原鑽的售價約為每克拉1,400美元（約10,965港元）。到今年7月，價格已降至每克拉850美元左右(約6,657港元)。而且可能還有更大的下跌空間，因爲目前這個價格仍比二級市場貴10%。

人造鑽石出口量增8%

全球90%的鑽石都在印度切割和拋光，因此人造鑽石在印度鑽石出口中所佔的份額增長，可反映其在市場的受歡迎程度。今年6月，人造鑽石約佔該國鑽石出口的9%，而五年前這一比例約為1%。根據Liberum Capital Markets的數據，考慮到人造鑽石售價的大幅折扣，這意味著現在大約25%到35%的鑽石是實驗室培育的。

開採商否認結構性轉變 指原因為通脹

分析者擔憂，更便宜且利於環保的人造鑽石需求激增，而天然鑽石的需求大幅下降，是否代表一種永久性的變化。

但DeBeers堅稱，目前的疲軟是需求的自然下滑，因為疫情期間居家購物的消費者讓物價上漲，價格較低的訂婚戒指尤其容易受到通脹衝擊。

該公司承認，人造鑽石已滲透到婚戒類別中，但並不認為這是一種結構性轉變。DeBeers鑽石貿易業務負責人Paul Rowley表示：「我們認為真正的問題是宏觀經濟問題。」

利潤暴跌逾六成

人造鑽石可在實驗室中用幾周時間製成，物理結構與天然鑽石完全相同，長期以來一直被視為對後者的生存威脅。

過去十年中，人造鑽石蠶食的是更便宜的禮品市場，在其他高端市場進展有限。但最近現在這種情況正在發生變化，人造鑽石開始在婚慶市場佔據更大的份額，DeBeers的利潤也受到影響。

今年上半年，該公司利潤暴跌逾60%，僅為3.47億美元（約27億港元）。鑽石平均售價從每克拉213美元（約1,668港元）跌至每克拉163美元（約1,276港元），8月銷售量是今年迄今為止最少的。

DeBeers於2018年開始以較現行價格大幅折扣的價格銷售自己的人造鑽石，試圖區分這兩類鑽石。約五年前，人工鑽石的售價比天然鑽石低約20%，現在這一折扣率是80%，跌幅比天然鑽石更大。

Rowley表示，該公司預計將人造鑽石價格繼續下跌，因為市場上將出現更多供應的海嘯。他說，這應該會在天然鑽石和人造鑽石之間產生更大的價格差異，從而有助於區分這兩種產品。

稱長遠看兩者不會競爭

他認爲隨著人造鑽石供應量的增加，價格會跌破某個點，然後穩定在一個低水平。Rowley說：「從長遠來看，人造鑽石不會與天然鑽石競爭，因為它太便宜了。歸根結底，它們是不同的產品，天然鑽石的有限性和稀有性是不同的命題。」

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