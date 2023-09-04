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中銀信用卡零售簽賬金額創5年新高　加碼推簽賬20倍積分

精明消費 16:17 2023/09/04

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中銀信用卡（國際）副總經理何偉文表示，本港零售市道復甦，客戶的消費意欲顯著反彈。根據中銀信用卡數據顯示，今年首七個月的整體零售簽賬額按年上升逾三成，金額創五年以來的新高，反映信用卡零售簽賬已超越疫情前水平，其中海外零售簽賬同期按年升幅更逾兩倍。

中銀信用卡早前啟動「10X 狂賞派」獎賞後，現再向已登記的客戶加推限定「加碼狂賞派」優惠。由即日起至 9 月 30 日，客戶憑卡於本地及海外實體商戶簽賬，可 享高達 20 倍積分，相等於 8%現金回贈或港幣 0.75 元簽賬兌換 1 飛行里數。未登記 客戶亦可於 9 月 30 日前透過中銀香港網頁、手機銀行、中銀香港信用卡微信賬號或 BoC Pay 應用程式登記。

「加碼狂賞派」更可以疊加不同中銀信用卡優惠，一併享用獎賞。其中以中銀 Cheers Card 作餐飲及旅遊類別簽賬，推廣期內可獲相等於高達 11.6%現金回贈，上限高達港幣 1,830 元，或港幣 0.52 元簽賬兌換 1 飛行里數的積分獎賞；以中銀雙幣卡綁定 BoC Pay 或手機支付於實體商戶簽賬，疊加「加碼狂賞派」獎賞後，期內亦可賺高達 12%回贈，上限高達港幣 930 元。

不過需留意，上述優惠可能設有簽賬額的要求，可享額外積分或回贈可能設有上限，詳情要留意銀行細則。

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