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【理財加油站】30天理財挑戰　每月一個目標　養成好習慣

個人增值 08:30 2023/09/05

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網絡上及不少理財題材的書籍裡，都有提供很多理財建議和方法，或許大家都對這些理財建議很熟悉，但執行起來又有不少難度。大家在執行中遇到的問題也不一樣，有人不知道從何下手，亦有人不知道做到什麽程度算完成目標。為了幫助大家養成良好的理財習慣，一個關於理財的論壇上，有人發起「理財30天挑戰」。

什麽是「理財30天挑戰」？
在「理財30天挑戰」的貼文中，有負責人在每年的每個月都會發出一個理財主題的挑戰，每個挑戰内都有説明完成的步驟及檢驗自己調整是否成功的標準，讓大家理財務狀況更井然有序。其中，每個月只會要求完成一個主題，盡量讓自己在30天中達成目標，完成挑戰。

30天挑戰中主要包括哪些理財主題？
這個挑戰活動從2014年已經開始進行，在2014年時，挑戰主題尚未完善，只有「大幅削減開支」及「跟踪所有支出」兩個主題。到2015年，挑戰主題增加至6項，主要包括審計投資費用、寫下您的計劃、儘早審查投資分配並完成稅收、掌控您的信用、減少未來的醫療費用及更新您的簡歷/工作經歷。從2017年開始，挑戰主題逐漸固定，並增加至12個主題，於是可以將理財主題分佈到一年中的每個月來執行。直到2019年，這12個理財正式更名為「30天挑戰」，主要包含以下主題：

1月：提高信用水平
2月：檢查自己的儲蓄及開支費用百分比
3月：準確準備納稅申報表並儘早提交
4月：更新簡歷、獲得實習機會或要求加薪
5月：減少未來的健康（和當前習慣）支出
6月：審查投資資產配置
7月：查找並參加所在地區的免費活動
8月：多做飯
9月：跟蹤所有支出
10月：有意義地削減支出
11月：審核保險範圍
12月：參與慈善事業

最新挑戰主題：9月跟蹤所有支出（Track all spending）
以上提到的每個月份的理財主題中，都有對應的做法建議和達成目標的標準。以最新的挑戰主題為例，也就是2023年9月的主題，是跟踪所有支出，在9月這30天中，主要就是完成這個跟蹤指出這一個目標。

跟蹤所有支出的建議：
1. 選擇適合自己的工具。選擇什麼都可以，只要對自己有用即可。選項包括筆和紙、電子表格、信封法以及財務計算網站和應用程序。
2. 制定完整的預算。將您的支出進行分類並概括 100% 的支出。不涵蓋主要類別的預算不是很有用，而且類別過於寬泛也會使情況變得混亂。儲蓄、退休、禮物和汽車維護的預算類別經常被忽視，以及任何年度續訂或費用也比較容易被忽略。並且注意可以查看自己過去的支出，以檢查哪些支出已被歸入「雜項」支出太久。
3. 保持警惕並徹底。每天跟蹤自己的支出並在購買任何物品前檢查預算類別的情況。

挑戰成功的標準
完成以下一項或多項任務後，您就成功完成了此挑戰：
1. 完成至少 30 天的支出跟蹤
2. 在現有預算中添加了一個類別
3. 共享了一個預算工具

其他月份的理財建議及挑戰
就像最新的9月一樣，每個月都有相應挑戰的執行建議，以及挑戰成功的標準，以下就是其他11個月份的具體内容。如果對理財很迷茫，不妨嘗試下以下挑戰，培養良好的理財習慣，保持財務健康。

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欄名 : 理財加油站

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