企業資訊科技投資達486億元　企業如何降低IT成本、保持生產效益？

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科技巨頭AI競賽 如何把握AI投資熱潮？
任何時候，企業減低營運成本和資源消耗都是日常營運方針。以資訊科技為例，香港政府本年投放於資訊及通訊科技的預算為1,256萬港元，相反2022年的實際開支只有1,080萬港元。政府統計處發布的《香港 –– 資訊社會 2023》調查報告亦發現，工商機構於2021年在資訊科技設備和軟件上的投資達486億港元，可見資訊科技成本是工商機構整體開支的一大負擔。為加強營運效益，企業已要求各部門更詳盡列明所有開支項目，但IT部門未必能迅速說服管理層，因為企業為配合不同客戶而同時使用多個溝通平台，令開支倍增。
為減低複雜和重疊的企業開支而帶來的不便和浪費，企業應評估如何妥善分配資源，而其中一個能簡易化的範疇便是企業傳訊。
挑選一體多用的溝通平台
削減IT開支並不代表限制溝通渠道，企業反而能藉此整合使用一個多渠道的溝通聊天平台，從使用需求方面刪減不必要的開支，同時維持多渠道通訊，企業和員工不再需要安裝多個功能相近的溝通應用程式。
企業使用單一溝通應用平台，能幫助員工將所有工作流程整合到一個地方以方便管理，讓團隊內部協作時更快捷和有效率。企業評估平台方案是否合適時可考慮以下幾點︰
擴展VoIP語音通訊
數十年來，手機通話一直是工作協作的基礎，縱使不同溝通渠道和應用程式興起仍難以取代它的重要性，更證明VoIP在現今追求靈活工作時的價值。VoIP的延展性讓員工能選擇合適自己的設備，隨時隨地與團隊和客戶進行溝通。
若然企業能引入泛用性高的電話解決方案，可以有效減低需要配備的電話設備和應用程式的數量。企業可參考以下要素︰
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撰文 : Ricky Kapur Zoom 亞太區負責人
欄名 : 放眼互聯時代