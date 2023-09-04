愛因斯坦14頁手稿將在上海拍賣　《相對論》具意義文件

佳士得宣佈，愛因斯坦以德文寫下的14頁親筆簽名手稿，將在9月23日於上海華爾道夫酒店舉行的「上海拍賣十周年：20/21世紀藝術晚間拍賣會」中拍賣，估價700萬元人民幣起。此次亦是佳士得首次在中國內地拍場推出西方古典藝術品類。

約1929年寫成 估價700萬人幣起

這份手稿的英譯本，首次發表於1929年2月3日《紐約時報》的特別增刊上，當時愛因斯坦受託向公衆簡單解釋他對科學的兩大貢獻：1905年發表的狹義相對論和1915年發表的廣義相對論。

這份14頁的手稿用德語寫成，包括兩個方程和一張說明時空連續體結構的圖表，以及兩頁科學公式。它講述了相對論發現背後的歷史，解釋了其工作原理，並探討了在統一場論中完成相對論循環的可能性，因此具有巨大意義。

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首次在內地推出西方古典藝術品類

手稿已上架佳士得官網，可在線參與競投，估價為700萬至1,000萬人民幣（約763.8萬-1091.14萬港元）。

佳士得亞太區古典藝術部主管Georgina Hilton表示，「該手稿以獨特而迷人的方式展現了愛因斯坦的思維過程，並追溯了他開創性思想的演變。」她指出，鑑於愛因斯坦與上海的歷史聯繫，以及中國收藏家對科學文物的濃厚興趣，因此很適合將手稿放在上海展示和拍賣。

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