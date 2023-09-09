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25歲年輕人做過23種副業　月收入270萬　分享這條成功法則

個人增值 08:30 2023/09/09

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現時，不少年輕人都想自己創業，以此實現夢想。然而，不是每個人創業都能成功，也有很多不幸運的人，在創業幾年後失敗，需要重返打工仔身份。創業是否成功，需要天時、地利、人和，也需要遵從一些經驗法則。

Whop是一個綜合性的在線交易平台，這是一個供人們出售數字產品的市場，大家可以在平台中自由實現買賣，平台中出售和轉售的產品種類也非常豐富，包括體育博彩精选、食品、信用卡優惠等等。

Steven Schwartz是在線交易平台的Whop的聯合創始人之一，他在13歲時已經開始他的第一個副業，隨後他還做了22種副業，最後才創造成功的企業。根據CNBC報道，公司現在每月收入達到354,000美元（約270萬港元）。據CNBC引述Schwartz説道，在這22種副業中，他和他的朋友Cameron Zoub一起創造了其中幾個，他們也達到了一定的成就。曾經有幾次，他們在一天中賺到了10萬美元（約78萬港元），讓Zoub可以在讀高中時，就購買了一輛Tesla。

一條成功的經驗法則
25歲的Schwartz表示，達到這種成就並不難，對於創業者而言，最重要的是找到生活中一個需要解決的實際問題，想辦法創造一種解決方法。如果創業者只是不斷沉迷於研發一些對生活中問題沒有實際作用的東西，也不會有人使用，從而也不會帶來可觀的收入。

科技界的知名人士也對Schwartz的觀點表示認同，億萬富翁企業家和投資者Mark Cuban，經常建議年輕人少考慮創業，多考慮如何解決問題。根據CNBC引述Cuban在2015年的一次訪問中説道，學習如何解決問題，學習如何尋找答案，有足夠的好奇心自行尋找解決方案，這就是成功企業的源泉。

Schwartz也通過自己的成功和失敗領會了這個成功經驗法則。高中期間，Schwartz和 Zoub開發了運動鞋機器人或軟件，比手動點擊「立即購買」的人更快地獲得限量版鞋。後來，他們創造的交易平台Whop也解決了重要的安全問題，Zoub巡視了人們出售軟件的在線論壇，發現其中充斥著騙子和盜版藝術家，於是，Whop宣傳自己是一個更值得信賴的選擇，擁有適當的審查流程和標準。

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