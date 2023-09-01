  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跌市避難所】這類ETF勁吸金逾500億

收息攻略 17:06 2023/09/01

分享：

分享：

彭博社報道，8月跨資產波動性上升，促使投資者以數月來最快的速度湧入類現金ETF。

超短期債券ETF吸金70億美元

Bloomberg Intelligence彙編的數據顯示，交易員8月已向超短期債券ETF注入70億美元。其中超過20億美元流向了SPDR彭博1-3月美國國債ETF（BIL），扭轉了四個月來的資金外流局面。

規避股票、長期債券波動

收益率超過5%的短期債券ETF，為交易員提供了躲避股票和債券波動的避難所。儘管近期美國國債收益率有所回落，但由於市場擔憂持續的鷹派貨幣政策和供應激增，國債收益率在8月觸及2007年以來的最高水平。這反過來又給股市帶來下行壓力。

8月有望成為自2月以來類現金債券ETF資金流入最多的月份。標普500指數也出現2月來的首次月度下跌。

Sage Advisory合夥人Komson Silapachai表示：「我們經歷了自矽谷銀行倒閉以來的首次實質性股權縮減，我認為這嚇壞了投資者。」「再加上長期債券遭到拋售，可以看到股票和長期債券的資金流入BIL和其他類似基金。」

相關文章：

專家說「現金不再為王」　但有錢人仍在囤積現金

【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）

【人民幣】這類人民幣資產逆市上升　橋水基金也大手佈局

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
2023/08/31
人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
高利率致財務困難　1.6萬美國人提前預支退休金　按年增36%
2023/08/30
高利率致財務困難　1.6萬美國人提前預支退休金　按年增36%
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
2023/08/29
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感
2023/08/24
賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感
【投資策略】主題投資漸受歡迎　近期火熱的「3D主題」是什麼？
2023/08/24
【投資策略】主題投資漸受歡迎　近期火熱的「3D主題」是什麼？
經濟衰退 經濟 宏觀分析 美股 財政政策 貨幣政策 ETF 基金 債券 股票

下一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定期存款利率邊間好？不同存期都有4.5厘、新資金5.2厘（8月31日更新）
定期存款利率邊間好？不同存期都有4.5厘、新資金5.2厘（8月31日更新）
10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000
10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000
【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新
【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新
50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）
50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新）
【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款