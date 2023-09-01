【跌市避難所】這類ETF勁吸金逾500億

彭博社報道，8月跨資產波動性上升，促使投資者以數月來最快的速度湧入類現金ETF。

超短期債券ETF吸金70億美元

Bloomberg Intelligence彙編的數據顯示，交易員8月已向超短期債券ETF注入70億美元。其中超過20億美元流向了SPDR彭博1-3月美國國債ETF（BIL），扭轉了四個月來的資金外流局面。

規避股票、長期債券波動

收益率超過5%的短期債券ETF，為交易員提供了躲避股票和債券波動的避難所。儘管近期美國國債收益率有所回落，但由於市場擔憂持續的鷹派貨幣政策和供應激增，國債收益率在8月觸及2007年以來的最高水平。這反過來又給股市帶來下行壓力。

8月有望成為自2月以來類現金債券ETF資金流入最多的月份。標普500指數也出現2月來的首次月度下跌。

Sage Advisory合夥人Komson Silapachai表示：「我們經歷了自矽谷銀行倒閉以來的首次實質性股權縮減，我認為這嚇壞了投資者。」「再加上長期債券遭到拋售，可以看到股票和長期債券的資金流入BIL和其他類似基金。」

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