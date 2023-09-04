  • 28°C
香港時間 : 2023904日 (週一) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日優惠精選】八達通App維他奶 買1送1｜免費換領Valentino皇牌底妝體驗裝

精明消費 07:30 2023/09/04

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.八達通App：維他奶 買1送1

即日起至9月4日，打開八達通App下載優惠券，去超市或便利店購買維他奶指定產品，即享限時優惠。

點擊圖片放大

2.Valentino Beauty：免費換領皇牌底妝三天體驗裝

即日起至9月30日，Valentino Beauty推出優惠，現登記15分鐘高訂美妝體驗，完成服務後即可換領皇牌底妝三天體驗裝。

點擊圖片放大

3.置富Malls 購物滿15元 免費換取禮物換領券

置富Malls推出「餸禮大激賞」，由即日起至9月10日，憑即日或前一日之有效商戶消費單據 ，就可於禮品換領站換取禮物換領券 1 張。集齊3張不同顏色（紅、綠、藍）的禮品換領券即可獲得精美禮品，包括麵、罐頭食品、調味料同家品等。

日期：即日起至9月10日
時間：星期一至星期五 10am-1pm；星期六、星期日及公眾假期 2pm-5pm
地點：沙田置富第一城

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

    開啟hket App，閱讀全文

    欄名 : 今日優惠精選

    最新專欄文章 更多

    【今日優惠精選】海洋公園水上樂園2週年優惠｜松本清9月限定　全單88折
    2023/09/01
    【今日優惠精選】海洋公園水上樂園2週年優惠｜松本清9月限定　全單88折
    【今日優惠精選】時代廣場開學用品祭 低至1折｜買月餅送雪糕買一送一券
    2023/08/31
    【今日優惠精選】時代廣場開學用品祭 低至1折｜買月餅送雪糕買一送一券
    【今日優惠精選】T.O.P送東京來回機票｜YES UA免費送電影門票
    2023/08/30
    【今日優惠精選】T.O.P送東京來回機票｜YES UA免費送電影門票
    【今日優惠精選】領展商場/街市儲印花換行李箱｜沙田錢大媽免費送菜
    2023/08/29
    【今日優惠精選】領展商場/街市儲印花換行李箱｜沙田錢大媽免費送菜
    【今日優惠精選】KFC家鄉豬扒包買1送1｜荃新天地義賣書籍 每本10元起
    2023/08/28
    【今日優惠精選】KFC家鄉豬扒包買1送1｜荃新天地義賣書籍 每本10元起
    消費資訊 美食 商場活動 家品 超市 香港 香港經濟日報 著數優惠 美妝 八達通

    下一篇文章

    實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
    【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
    【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
    【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
    實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）
    實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）
    【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
    【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
    【支付寶】AlipayHK 信用卡付款　9月起線下付款　收費高達2.5%（附免手續費方法）
    【支付寶】AlipayHK 信用卡付款　9月起線下付款　收費高達2.5%（附免手續費方法）
    【跨境電子錢包】深港一卡通正式啟用　雙錢包、暢行327個城市 （附購買及使用方法）
    【跨境電子錢包】深港一卡通正式啟用　雙錢包、暢行327個城市 （附購買及使用方法）
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款