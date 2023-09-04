【今日優惠精選】八達通App維他奶 買1送1｜免費換領Valentino皇牌底妝體驗裝

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.八達通App：維他奶 買1送1

即日起至9月4日，打開八達通App下載優惠券，去超市或便利店購買維他奶指定產品，即享限時優惠。

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2.Valentino Beauty：免費換領皇牌底妝三天體驗裝

即日起至9月30日，Valentino Beauty推出優惠，現登記15分鐘高訂美妝體驗，完成服務後即可換領皇牌底妝三天體驗裝。

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3.置富Malls 購物滿15元 免費換取禮物換領券



置富Malls推出「餸禮大激賞」，由即日起至9月10日，憑即日或前一日之有效商戶消費單據 ，就可於禮品換領站換取禮物換領券 1 張。集齊3張不同顏色（紅、綠、藍）的禮品換領券即可獲得精美禮品，包括麵、罐頭食品、調味料同家品等。

日期：即日起至9月10日

時間：星期一至星期五 10am-1pm；星期六、星期日及公眾假期 2pm-5pm

地點：沙田置富第一城

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撰文：hket小編

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