【跨境電子錢包】深港一卡通正式啟用　雙錢包、暢行327個城市 （附購買及使用方法）

北上覓食成為港人假期之選，為方便兩地居民跨境需求，深港一卡通正式上線。此卡是由深圳市深圳通有限公司和八達通卡有限公司合作推出的非接觸式智能IC卡。卡上包含深圳通電子錢包和八達通電子錢包，持卡者可以在深圳公交地鐵、香港便利店、香港巴士地鐵上消費。除了可以去深圳使用之外，還可以在北京、上海等一共327個城市的公共交通工具使用。

深港一卡通如何購買？

由即日起，港人可透過深圳通App、深圳地鐵站客服中心、深圳通自助客服終端等購買。而在香港，可通過八達通客服點、香港便利店及八達通APP內增值使用。

價錢：人民幣68元

購買地點：深港一卡通僅在深圳發售，可在深圳通App、深圳通5個自營客服網點、地鐵站包含羅湖、福田、皇崗口岸、蛇口港、文錦、蓮塘口岸、福田口岸地鐵進行購買。另於福田口岸、羅湖、皇崗口岸、福田地鐵站內設有自助售卡機。

增值地點：香港八達通客服點、香港便利店及八達通APP可增值

深圳通聯合支付寶推出「深港一碼通」

除了深港一卡通之外，深圳通還聯合支付寶、Alipay HK合作推出「深港一碼通」，實現深港兩地交通一碼通行。無論在香港或深圳，乘客只需使用深圳通、港版支付寶或支付寶中的任一款APP，即可掃描支付碼進行付款，適用於兩地的巴士和地鐵。若港人想在港版支付寶中使用一碼通，在Alipay的「跨境乘車碼」中將地區切換成深圳即可，費用將按即時匯率計算。

港版支付寶（Alipay）「深港一碼通」使用步驟：

1.打開Alipay後，點擊應用中心的更多

2.在交通服務一欄中找到「跨境乘車碼」

3.進入乘車碼頁面後，選擇地區

4.按步驟授權後，即可得到乘車碼

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深圳通「深港一票通」

另外，深圳還也推出「一票通深港」服務，通過深圳通APP或微信深圳通+小程序，選擇「一票通深港」功能，即可購買跨境巴士車票，實現「公交地鐵＋跨境巴士」一票通行的體驗，不過目前只可以到達深圳灣口岸。

微信深圳通+小程序使用步驟：

1.在搜索欄搜索「深圳通+」小程序

2.打開後，即可見到「一票通深港」

3.點擊進入後，選擇上車點和下車點即可查看車票情況

4.選擇適合的時間車次，即可完成購買

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