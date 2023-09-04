【加密市場一周】Mastercard、幣安終止加密幣卡合作

上周，加密貨幣市場交易量上升至444億美元。比特幣於周三報27,879美元，上升8.28%。以太幣一周上升6.71%，周三報1,732美元。

Mastercard、幣安終止加密幣卡合作

萬事達卡和幣安的預付加密貨幣卡允許用戶使用本地法定貨幣進行支付，資金來自於他們在交易所上持有的加密貨幣。這個逐步停用期將使持卡人能夠將他們在幣安錢包中的任何持有轉換成其他資產。雖然萬事達卡沒有透露變更的原因，但像彭博社等在線報導暗示這可能是由於加密貨幣交易所的監管審查增加所致。報導暗示合作夥伴關係的終結是對幣安在全球範圍內重新出現的監管問題的回應。

美國出新規打擊加密幣逃漏稅

隨著數字資產市場的持續增長，美國政府正在採取措施打擊加密稅務逃漏。美國國稅局（IRS）已對如何對加密貨幣課稅發布了新的指南，並且正在制定規定，要求加密貨幣交易所向政府報告客戶交易。美國國稅局試圖對加密貨幣課稅的計劃受到了一些加密社群中的人的抵制，他們認為政府的做法過於過分。然而，美國國稅局表示，打擊稅務逃漏是必要的，以保護納稅人，確保每個人都公平地支付稅款。新的法規可能會對加密貨幣行業產生重大影響，因為這可能使企業在美國運營變得更加困難。然而，這些法規也可能有助於合法化加密貨幣行業，並使其對投資者更具吸引力。美國政府對加密貨幣課稅的計劃仍處於初級階段，但這表明加密貨幣行業正受到來自全球監管機構越來越嚴格的監視。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,857點，一周上升5.9% ；信昇比特幣指數報6,692點，一周上升6.5%；信昇以太幣指數報14,855點，一周上升 5.9%; 信昇加密穩定幣報999.23點。信昇比特幣現價指數報27,704點，一周上升6.5%；信昇以太幣現價指數報1,729點，一周上升5.9%。

指數 指數水平（點）

(截至2023-08-30) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5857 +5.9% (+326) 信昇比特幣指數 6692 +6.5% (+407) 信昇以太幣指數 14855 +5.9% (+831) 信昇加密穩定幣指數 999.23 -0.01728% (-0.17268) 信昇比特幣現貨指數 27704 +6.5% (+1685) 信昇以太幣現貨指數 1729 +5.9% (+97)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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