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【理財加油站】投資產品一定賺錢？ 金融業高層揭示3大伏位

個人增值 08:30 2023/09/04

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平日去銀行辦理業務時，相信大家都有被詢問過，是否有需要購買理財產品，職員通常會介紹道，這種產品有穩定的高回報，好過只做定期存款。但其實這些投資產品真的賺錢又穩陣嗎？當中有哪些需要注意的地方？

《金融業者不能說的理財詭計》一書中揭示了幾種常見的理財詭計，提醒投資者們留意一些魔鬼細節。本書的兩位作者分別是來自日本的坂下仁和宮大元，他們原本分別是日本三大銀行的銀行家及保險公司的高層，他們在工作過程中發現了投資理財產品的真相。

3大理財詭計

1. 銀行或券商推薦的理財產品就是好的？

前文有提到，每次去銀行辦理業務時，例如開戶口或者存錢時，可能都會遇到職員前來詢問理財產品的需求。在沒有深度了解和對比產品細節的情況下，很多人覺得被推薦的就是好的產品，於是貿然就決定購買。其實這是非常冒險的選擇，從銀行或券商的角度考慮，他們的首要考慮因素是利潤，希望售出更多獲利高的產品，所以，他們推薦的產品可能是獲利較大的選擇。在投資者覺度，這些產品可能手續費更高，整體回報也不如預期。因此，在投資任何產品之前，應該仔細了解手續費的收取明細，以及查看並分析該產品的整體回報，最高回報並不能作為參考標準。

2. 投資理財產品獲利有保證，優於定期存款？

為增加關注度，不少理財產品的會以「保證回報」作宣傳，並以最大回報與定期存款作對比，很容易就讓人覺得有利可圖。但大家經常會忘記，每種投資產品都有風險，可能某種產品的最大回報非常可觀，但在表現不佳的月份，不但沒有回報，甚至連本金都可能會虧損。因此，在做任何投資之前，除了了解回報之外，還不能忽略最重要的風險，只有將兩者相結合，才能看到真實的表現。

3. 投資產品按月分紅？

「存戶口幾乎沒有利息，要不要考慮轉成投資信託？」投資按月分紅聽起來非常吸引，但其中依然存在投資風險問題。以按月分紅信託產品為例，股息一旦按月支付，就無法通過複利來實現利滾利。在市場表現不佳時，可能領到的不一定是分紅，只是以支付分紅的方式耗盡本金。因此，不要被「按月分紅」蒙蔽雙眼，多考慮投資風險的影響。

分散投資4種方式
選好投資產品之後，更重要的是管理投資組合，書中提到一個核心的金錢定理是只要正確分散，錢就會安全增加，那麼如何將資產分散管理？

1.寄存單位分散法
正所謂「不要將雞蛋放在同一個籃中」，以防發生意外，全盤皆輸。因此，建議最好不要將全部投資產品及存款都放在一間銀行，要將寄存單位分散，這樣就算其中一間銀行倒閉，也可以將損失風險降到最低。

2.種類分散法
除了存放位置要分散之外，投資產品的種類同樣需要分散。例如購買股票、債券、不動產等幾種性質不同的產品，以分散投資風險。

3.貨幣分散法
全球不同市場採取的交易貨幣不同，除了本國貨幣以外，可以選擇持有以美元、歐元、英鎊收付的資產，分散為不同貨幣的方法。

4.時間分散法
作者還主張時間分散法，是指錯開購買資產的時機，根據每個資產對應市場的情況，在最佳時間入場，以獲取最大利益。雖然這個方法不主流，但對投資組合也會有一定的效果。

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