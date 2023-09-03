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【極簡投資法】金融高手用最簡單方法　資產翻5倍

個人增值 10:30 2023/09/03

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理財路上人人都想一步登天，但一般人在資訊、技術和資金都較市場莊家處於劣勢，如果想一夜致富，就要冒著極大的風險，然而更大機會是失去本金。那麼，何必試試「極簡投資法」，用日積月累的方式，持續地、耐心地、專注地作投資？

台灣政大商學院副院長周冠男擁有很強的金融背景，是財務金融博士、擁有會計師執照、擅長分析市場結構及投資行為，對期權定價也有研究。然而，這樣背景的金融高手，對於自己的投資，從來只會買指數型ETF。

他的投資組合極為簡單，就是長期持有標普500 ETF（SPY）及台灣50 ETF，單是台灣50 ETF，他作為元祖級投資者，從第一天掛牌就買進持有，至今資產翻了5倍。

因為太懂市場運作　所以選最簡單方式

台灣《鏡周刊》引述周冠男稱，選擇這個最簡單的投資方式，就是因為太懂投資市場的運作，知道散戶要戰勝市場莊家是難有勝算。他學了不少財務投資技巧，深知短線交易、重押個股需要花相當長時間研究，而且要冒極大的風險。

若投資者以為看幾本投資書、學會解讀技術線圖、或聽新聞消息就能靠股票賺錢，這想法相當危險。

他認為，最好的生活是專注於本業，然後用閒錢買指數ETF來規劃退休。

專注指數型ETF　反璞歸真

上述台灣教授的故事，除了教我們學會持續投資ETF的重要性，還突出了一個重點︰他舉的例子都是指數型ETF，不涉及槓桿、期權；而且是一整個市場的ETF，而非個別行業ETF。

ETF本是簡單的投資工具，就是追蹤某一市場的一籃子成份股。但近幾年ETF玩法變得複雜，不少ETF發行商聯同指數公司，設計出五花八門的ETF。

近年常見的是主題式ETF，指數公司設計出只追蹤某一特定行業的指數，相關ETF就追蹤這一行業的表現。結果ETF失去分散風險的作用，當這個行業前景佳，ETF就爆升；行業前景轉差，ETF表現就低迷。

ETF本來是一種全市場的投資，用意是分散風險。以下，讓我們來重溫「指數基金之父」John Bogle的4項建議，提醒大家買ETF要留意的事︰

  • 不選收費過高的ETF
  • 不挑選某一市場進進出出
  • 不做短期交易
  • 不買個別行業ETF

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