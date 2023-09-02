【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」

中國現行法定退休年齡是男職工60周歲、女工人50周歲，據内媒推算，2022年人均養老金水平約為每月人民幣3,158元（約3,450港元），城鎮職工養老金的平均替代率僅為43.6%，遠低於世界銀行建議的70%，僅靠養老金難以維持退休前的生活水平。有理財意識的人便想辦法以其他方式多方面積攢養老錢，為晚年未雨綢繆。

近日就有51歲内地退休老人在自媒體發帖分享心得，講述自己退休後有6份收入，每月總共進賬約2.3萬元人民幣（人民幣，下同）。對內地退休老人而言，算是不俗的回報。

1. 當技術指導：￥4,000/月

帖主在微信公眾號「小玥玥er聊養老」撰文稱，退休後，她並沒有讓自己閑著，而是繼續賺養老錢，因爲不覺得自己老，也不想與社會脱節。她退休前曾是一家大型服裝公司的高級服裝製版師，現在正在其他合作公司做技術指導。這個工作不需要坐班（按規定時間在辦公室工作），有特殊版型、技術問題時才會找她。有時她會去公司辦公2小時，但不需要天天去。

現在的公司給她人民幣4,000元（約4,305港元）的月薪，她表示雖然工資不高，但不太需要花時間，還能讓她的專業技能繼續發揮價值。

2. 給有錢鄰居做「保姆」：￥4,000/月

她有一個關係很好的商人鄰居，步入晚年後把自家公司的業務交給了兒子。他離異多年、長年獨居，近年身體變差，請了專門的保姆照顧。鄰居在帖主退休後請她每天給他做兩頓飯，花2個小時陪他聊天散步，每月付給她4,000人民幣。

帖主說：「這份工作對我來説，完全不算工作，就像是交了個老朋友，朋友聚餐一樣。」

3. 運營自媒體：￥2,000/月

帖主表示，自己喜歡拍視頻，把退休生活用相機記錄下來，發到各大自媒體平台，一年內積累了20多萬粉絲。現在她不但有平台的流量分成，也開始嘗試帶貨，每個月有2,000多元（約2158.81港元）的收入。

4. 理財：￥3,000/月

丈夫過世時給她留下了50萬元（約53.97萬港元）存款，再加上十幾年工作的薪水，現在帖主手上的存款總共有90多萬元（約97.15萬港元）。她把這些錢分別用作銀行定期存款、購買基金和理財，每月能賺3,000多元（約3,238港元）。

5. 女兒給家用：￥6,000/月

帖主說，這6,000元（約6,476港元）是她強制女兒必須上交的。女兒碩士畢業後，在一家外企做外貿業務，現已是部門主管，月薪有1萬多。帖主認為，女兒吃住都在家中，每月留3,000元用作日常花銷足矣，上交家用的金額並不算多。目前這筆錢已存夠12萬。

她寫道：「現在的年輕人花錢都大手大腳，如果我不幫忙管着點，她自己哪知道會存錢。這些錢我一分都不會要，但是每一筆我都會幫她打理好，用錢生錢，等到她以後需要用錢的時候，我會一分不差地交給她。」

6. 退休金：￥4,000/月

讓帖主最有安全感的是退休金，現在每月有4,000多元。她說，這些錢雖然不多，但也足夠生活。

以上6份收入加起來，每月進賬達到2.3萬元（約2.48萬港元）。帖主說，除去女兒上交的錢，自己大概每月有約1.7萬元（約1.83萬港元）。有些收入不穩定，有時多有時少。

她覺得，自己才剛剛50多歲，還沒有那麼老，想再奮鬥幾年，趁身體還能動，多攢點養老錢，「晚年手裏有錢才不慌」。

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