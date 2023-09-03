  • 28°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 09:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）

精明消費 09:00 2023/09/03

分享：

分享：

為響應9月底開幕的杭州亞運，支付寶近期推出全新「國際版」，除了可綁國際信用卡，功能亦更方便旅客使用，今集《理財最前線》，帶大家實試最新內地支付體驗！即用2分鐘睇︰

理財最前線
實測支付寶最新「國際版」　介面更簡潔　有即時翻譯（附租單車教學）
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

最新專欄文章 更多

【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂
2023/08/27
【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂
【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼
2023/08/20
【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼
北上靈活行　毋需內地電話／銀行戶口　Call車最便捷方法
2023/08/13
北上靈活行　毋需內地電話／銀行戶口　Call車最便捷方法
【理財方法】教你Excel自創個人記賬本　擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法）
2023/08/06
【理財方法】教你Excel自創個人記賬本　擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法）
【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠　隨時平過的士　小心魔鬼細節
2023/07/30
【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠　隨時平過的士　小心魔鬼細節
電子支付 正能量 著數優惠 手機Apps 科技產品 網上購物 文娛藝術 單車 信用卡 支付寶

下一篇文章

【跨境電子錢包】深港一卡通正式啟用　雙錢包、暢行327個城市 （附購買及使用方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
【跨境電子錢包】深港一卡通正式啟用　雙錢包、暢行327個城市 （附購買及使用方法）
【跨境電子錢包】深港一卡通正式啟用　雙錢包、暢行327個城市 （附購買及使用方法）
【支付寶】AlipayHK 信用卡付款　9月起線下付款　收費高達2.5%（附免手續費方法）
【支付寶】AlipayHK 信用卡付款　9月起線下付款　收費高達2.5%（附免手續費方法）
【轉數快5周年】銀行推大抽獎　經FPS收款　可獲5000元現金獎賞（新增頭獎1萬元詳情）
【轉數快5周年】銀行推大抽獎　經FPS收款　可獲5000元現金獎賞（新增頭獎1萬元詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款