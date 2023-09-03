實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 精明消費 09:00 2023/09/03 分享： 分享： 為響應9月底開幕的杭州亞運，支付寶近期推出全新「國際版」，除了可綁國際信用卡，功能亦更方便旅客使用，今集《理財最前線》，帶大家實試最新內地支付體驗！即用2分鐘睇︰ 理財最前線 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 2023/08/27 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 2023/08/20 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 2023/08/13 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 2023/08/06 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 2023/07/30 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 電子支付 正能量 著數優惠 手機Apps 科技產品 網上購物 文娛藝術 單車 信用卡 支付寶