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【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數　隨時蝕俾銀行

收息攻略 20:30 2023/09/01

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定期存款雖是低風險產品，但並非一定穩賺不賠，如果計錯存款期或匯率差價，即使能夠取回部分本金，都會蝕一點錢給銀行。今集《ET至高息》，新手老手都要留意睇清楚啦！即用2分鐘睇︰

ET至高息
【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數　隨時蝕俾銀行
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欄名 : 存款收息

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