【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行 收息攻略 20:30 2023/09/01 分享： 分享： 定期存款雖是低風險產品，但並非一定穩賺不賠，如果計錯存款期或匯率差價，即使能夠取回部分本金，都會蝕一點錢給銀行。今集《ET至高息》，新手老手都要留意睇清楚啦！即用2分鐘睇︰ ET至高息 【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【高息活期存款】恒生加至7.8厘 渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新 今日 【高息活期存款】恒生加至7.8厘 渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新 50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新） 今日 50萬元定期存款｜逾10銀行可收息$20,000或以上、3個月速賺$6500（9月1日更新） 10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000 2023/08/31 10萬元定期存款 │10銀行長息有4厘或以上、最多賺息$9,000 【定期存款2023】銀行提早部署過年 6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻 2023/08/31 【定期存款2023】銀行提早部署過年 6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻 儲蓄 儲蓄產品 收息產品 退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 港元定期存款 虛擬銀行 定期存款 銀行