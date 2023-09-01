【理財加油站】告別月光族　極簡生活5個「不買」消費觀

很多打工仔都經常抱怨，每個月出糧就月光，很難存到錢。然而他們當中很多人拿到人工後，就想馬上享受這份成果，買名牌手袋、潮流的服飾、閃閃發亮的首飾、新出版的遊戲機等等，而這些物品很快又在家裏閑置，然後從月中開始就感到焦慮，日復一日，月月如此。

但近年，很多人已經意識到自己消費習慣的不足，在積極推行「斷捨離」和「極簡生活」，對自己的生活做減法，只購買必要的物品，將用不到的物品清理或賣出，並堅持精而少的生活。不少人更在網上表示，試行這種生活模式之後，不但心情更放鬆，存款也逐漸變多。

5個「不買」消費觀

生活中哪些是必要消費？哪些又是最好不購買的東西？以下將列舉5大「不買」消費觀，幫助大家構建極簡生活，逐漸積累財富。

1. 不買網絡爆紅款物品

網絡爆紅款雖然很潮流，也很多人追，但非常容易過時，等風潮一過，又會出現另外一種潮流，追逐潮流將是一件無窮無盡的事情。因此，盡量避免將錢浪費在這些東西上，即時的滿足終將變得平淡。

建議做法：在購物之前，慎重思考自己真正的需求，而不是被錯誤的消費觀念影響。

2. 不買作用相似的物品

相信這也是很多人難以做到的事情，正如家裡的水杯，每次看到不同形狀或不同花紋又想再繼續買，就算是一個人獨居，家裡可能已經有數十個杯。這種重複購買同一用途的物品也是一種浪費，如果只買一個杯，剩下的錢在複利的作用下，可能已經變成一筆可觀的存款。

還有不少類似用途的物品：豆漿機和破壁機、焗爐和壓力煲等等。

建議做法：不要購買任何重複的物品，只擁有一個就足夠，保持精簡。

3. 不買不符合自己風格的物品

無論是日常自己的衣服還是用的物品，都要盡量挑選自己喜歡的物品，只有喜歡才能長久使用。如果不是適合自己的物品，後來只會閒置，又變成一種不必要的消費。

建議做法：在休閒時間，多去讀讀書，多去思考，慢慢去了解自己，形成自己獨特的風格，依據風格尋找適合自己的物品。

4. 不買超出物本身價值的物品

每件物品都有其價值，而物品的價值可以通過價格、時間、空間、精力，這幾個因素共同衡量。當想買一件貴重物品時，更要將這幾個因素一起考慮，值得才決定購買。

物品價值=價格+時間+空間+精力

建議做法：習慣在購物前衡量物品的價值，可參閲以上公式，只有值得再購買。

5. 不貪便宜買特價品

很多人無法抵抗特價物品，無論自己是否需要，只要買到這些物品，才會覺得自己有賺到。以有折扣的廉價衣服為例，不是碼數偏大偏小，就是品質偏差。自己使用的物品代表自己的形象，應該將對物品的數量要求轉為品質要求。

建議做法：只買好而精的物品，不但給自己多一份生活空間，也能剩下一筆錢，還能體驗另一種生活方式的樂趣。

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