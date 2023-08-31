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【颱風蘇拉】打風落雨屋企漏水　一定賠到？家居保險6大伏位逐個數

博客 21:00 2023/08/31

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一份合適及全面的家居保險，可以為租客或業主提供保護網，當不幸發生家居意外時，受保人可以獲得金錢支援。然而，家居保險有不少伏位，一旦發生意外時受保人隨時未能索償，或索償前要先自掏荷包。10Life抽出市面上家居保險的六大伏位，讓各位讀者多加留意。

1. 家中漏水或爆水管未必獲賠

打風落雨、爆水管、電器漏水等情況，都為家居造成損失。顧名思義，由水導致等損失稱為「水損」，但原來不同家居保險對於水損定義亦有所不同，並設不保事項，例如，裝修期間導致爆水管或水管堵塞，或者家中無人時，洗衣機或洗碗機等家電出現水份或油份滲漏，受保人皆不能得到賠償。

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早年颱風「天鴿」襲港期間，有高層單位被吊船猛撞導致玻璃窗破裂，導致雨水入屋。在這個情況下，玻璃窗爆裂及雨水滲入屋造成財物損毀，家居保險又有否提供保障？

從表1可以反映，假如下大雨時，天文台沒有發出任何暴雨警告及颱風訊號，即使有雨水入屋導致財物損失，有關損失也很可能不獲理賠。然而，如果是黃色暴雨警告及8號風球以上，相關損失一般受保。

不少產品未有明確列明是否保障家居爆玻璃 。AIG及滙豐則列明不保家中物品爆玻璃，包括電腦螢幕、時鐘或裝飾等；以及若裂縫厚度未延伸至整個受保財產（即輕微裂縫）也不受保。One Degree則列出一般情況如颱風、山泥傾瀉等導致家中玻璃爆裂，都會受保。

2.保費越平越好？仲要睇自付額

很多人買家居保險會先留意保費及保額，其實自付額也不能忽視，因自付額會影響最終理賠金額。家居保常為水損（Water Damage）設自付額，即受保人需自行承擔的費用。一般而言，自付額按樓齡或物業類型劃分，物業樓齡越高，自付額則會越大，獨立屋 、半獨立屋或村屋的自付額又會較一般多層住宅大廈高。

點擊圖片放大

家居保多數設有樓齡限制，若樓齡超過35年至60年，保險公司可能需要個別核保。一般來說，樓齡不超過30年的話，自付額大概只是500至1000元。若樓齡超過30年，自付額會便增加到5000元起，而40年以上的物業更達1萬元。

3. 室內裝修的保障受到限制

市面上家居保險普遍對固定裝置及設備（包括室內裝飾項目，例如入牆衣櫃、 櫥櫃等，但不包括家電）提供部分保障。

大新、AXA安盛、蘇黎世等產品列明，上一手業主或發展商的固定裝置及設備，或業主的室內設計部分為不保事項，假如投保人購入的物業為二手單位，日後屬原裝交樓標準的櫥櫃受損，也不會獲得賠償。個別產品如滙豐雖提供有關保障，但只賠償50%保額。

如果租戶入住單位後打算進一步裝修，富衛產品則會保障租戶加設的裝修意外損毀，但設有賠償上限。

4. 屋企被爆格 賠償有限

家居保保額除了按計劃等級分類，也會按單位面積劃分。一般單位面積越大，保額自然更大。有些產品如AXA安盛，則會按受保物業類別劃分不同保額，例如多層住宅大廈及獨立洋房保額會不同。

買家居保時也要留意賠償細項，更要特別留神每項家居財物的賠償上限。例如很多產品的電腦及現金賠償都有上限，即使家中被爆格，損失數十萬現金，最多也只獲賠償1000至2000元。

受保物品的保額細項劃分也各有不同，有些只簡單分為室內及戶外，有些則明確列出財物類型的賠償上限，例如紅酒、手提電話、手提電腦等。

自新冠疫情爆發後，在家工作越見普及，家中有工作用品也不為奇，例如公司專用手提電腦及智能電話等。然而，很多家居保險列明不保商業用途有關的損失及責任，也有產品作出賠償但設有上限，例如昆士蘭保險最多賠償用作生財的工具2000港元。

5. 長外遊屋企無人 被爆格都保唔到

不少買家居保為「看門口」，但如果受保人要去長旅行，或家中長期無人，有事起來例如被爆格都未必受保。很多家居保列明如果家中無人30天、60天或90天以上，相關賠償及責任都不會獲得保障。

6. 索償前，記得影低收據！

投保前宜盡量保留個人財物、家電等物品的收據。在向保險公司理賠前，受保人一般需要提交收據等證明，個別可能要警方記錄才會接受理賠。有些產品則視乎索賠金額再決定是否需要收據證明。

最後，家居保險保障項目繁多，讀者投保前宜多作比較。本文概括列出部分家居保險主要伏位，至於不同家居保障的比較，可以參考我們早前文章：【家居保險比較2023】家居保險邊間好？業主租客全攻略（附獨家精算師評分）

想了解更多家居保險產品，即刻比較市場上超過30款家居保險，詳細保障及保費一目了然，並特設精算師評分。

註：本文最後更新日期：2023年8月22日。

【文章來源：10Life；原題：【拆解家居保】家居保險6大伏位逐個數 漏水唔一定有得賠？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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