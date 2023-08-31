  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】這類人民幣資產逆市上升　橋水基金也大手佈局

個人增值 15:48 2023/08/31

分享：

分享：

近期，中國經濟仍然低迷，雖然現正處於政策寬鬆時期，但效果仍然不明朗，人民幣持續貶值，全球投資者都正在逐漸減持中國資產。然而，黃金作為美元計價的國際資產，在人民幣相對美元貶值時，人民幣計價黃金價格會相對國際金價上升。根據中國基金報報導，以華安黃金ETF為例，2023年上半年基金净值上漲超9%，主要受到人民幣走弱的影響。事實上，根據世界黃金協會的報告，去年人民幣計價黃金上升10%，跑贏不少資產。

人民幣計價黃金受到青睞，據內媒報導，全球最大對沖基金橋水，近期也積極佈局人民幣黃金市場。

橋水9億佈局3隻黃金ETF

中國基金報指，橋水9億元佈局黃金ETF。報導引述華安黃金ETF發佈中期報告顯示，橋水（中國）旗下兩檔基金位列該ETF的前十大持有人，合計持有華安黃金ETF 逾9700萬份；易方達黃金ETF前十大持有人中也出現了橋水（中國）的身影，橋水旗下3隻基金均出現在該ETF的前十大持有人行列，合計持有近4200萬份。此外，截至2023年6月30日， 橋水（中國）對博時黃金ETF持有6462.96萬份。

橋水（中國）對三隻黃金ETF合計持有超過兩億份。值得注意的是，這僅僅統計了橋水（中國）躋身前十大持有人的基金產品，不代表橋水全部持倉情況。

內媒指，以人民幣計價的黃金ETF受國際金價和人民幣匯率走勢影響。以華安黃金ETF為例，2023年上半年基金淨值上漲超9%。華安黃金ETF中報表示，2023年上半年，COMEX黃金上漲 5.56%，而ETF所跟蹤的AU9999黃金上漲9.25%，人民幣計價黃金跑贏紐約金，主要是受到人民幣匯率走弱影響。 橋水持有黃金ETF今年上半年也賺得不少，為基金的淨值有所貢獻。

現時為何適合投資黃金？
1.具有戰略配置作用
橋水近期在路演中表示，對於全天候投資策略來説，黃金是一種非常重要的資產。從長期來看，對於所有投資者而言，都可以在投資組合中配置黃金，因為它具備戰略配置作用。

2.複雜經濟環境需要黃金助分散風險
特別是在現時複雜經濟環境中，持續高通脹、地緣政治衝突及國家債務問題等等，黃金的表現就會更突出，為了更大限度規避風險，除了股債之外，投資者們可以考慮在投資組合中加入這類資產以分散風險。

3.美元有風險 各國央行儲備黃金
回想2008年金融危機發生後，美聯儲出台量化寬鬆政策，大量印鈔，國内危機通過美元傳導至全球。近年來，美聯儲持續加息，美元急劇升值，令不少國家貨幣貶值，債務成本上升，其中一些國家甚至陷入貨幣或債務危機。經過以上危機後，各個國家央行越來越注重不過度集中持有美元，更有部分央行很早就已經開始配置黃金。

相關文章：

「鱷王」達利奧的人生建議：年輕人要「逆直覺而行」 40歲要懂「槓桿效應」

倒頭減息利好黃金？　分析：金價有望迫近2100美元　投資黃金5大方法一覽

投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【血的教訓】她賣樓套現、買理財產品勁蝕1000萬　從此明白︰「你要別人的利息　別人要你的本金」
2023/08/30
【血的教訓】她賣樓套現、買理財產品勁蝕1000萬　從此明白︰「你要別人的利息　別人要你的本金」
【內房危機】這5隻香港基金有買碧桂園　它們危險嗎？
2023/08/28
【內房危機】這5隻香港基金有買碧桂園　它們危險嗎？
【高息股】怎樣才算高息？當領展跌落神壇　還有哪些收息股值博？
2023/08/27
【高息股】怎樣才算高息？當領展跌落神壇　還有哪些收息股值博？
【高息產品】5厘以上投資大集合　高過銀債　被動收入靠自己
2023/08/20
【高息產品】5厘以上投資大集合　高過銀債　被動收入靠自己
【高息股2023】銀娛恢復派息｜中海油、佐丹奴近10厘息（附5厘高息股一覽）
2023/08/18
【高息股2023】銀娛恢復派息｜中海油、佐丹奴近10厘息（附5厘高息股一覽）
人民幣產品 人民幣產品種類 人民幣基金 債券 期貨 經濟數據表現 商品 退休 地緣政治 減息

上一篇文章

一夜賺百萬　靠業績期操作？ 玩家定贏家　視乎3個落差！

下一篇文章

人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】紀律部隊主任100%強積金放中港股　想轉美股如何部署？
【理財個案】紀律部隊主任100%強積金放中港股　想轉美股如何部署？
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】如何積累財富？ 27歲百萬富翁分享「STRIP」致富法則
【理財加油站】如何積累財富？ 27歲百萬富翁分享「STRIP」致富法則
人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款