【人民幣】這類人民幣資產逆市上升　橋水基金也大手佈局

近期，中國經濟仍然低迷，雖然現正處於政策寬鬆時期，但效果仍然不明朗，人民幣持續貶值，全球投資者都正在逐漸減持中國資產。然而，黃金作為美元計價的國際資產，在人民幣相對美元貶值時，人民幣計價黃金價格會相對國際金價上升。根據中國基金報報導，以華安黃金ETF為例，2023年上半年基金净值上漲超9%，主要受到人民幣走弱的影響。事實上，根據世界黃金協會的報告，去年人民幣計價黃金上升10%，跑贏不少資產。

人民幣計價黃金受到青睞，據內媒報導，全球最大對沖基金橋水，近期也積極佈局人民幣黃金市場。

橋水9億佈局3隻黃金ETF

中國基金報指，橋水9億元佈局黃金ETF。報導引述華安黃金ETF發佈中期報告顯示，橋水（中國）旗下兩檔基金位列該ETF的前十大持有人，合計持有華安黃金ETF 逾9700萬份；易方達黃金ETF前十大持有人中也出現了橋水（中國）的身影，橋水旗下3隻基金均出現在該ETF的前十大持有人行列，合計持有近4200萬份。此外，截至2023年6月30日， 橋水（中國）對博時黃金ETF持有6462.96萬份。

橋水（中國）對三隻黃金ETF合計持有超過兩億份。值得注意的是，這僅僅統計了橋水（中國）躋身前十大持有人的基金產品，不代表橋水全部持倉情況。

內媒指，以人民幣計價的黃金ETF受國際金價和人民幣匯率走勢影響。以華安黃金ETF為例，2023年上半年基金淨值上漲超9%。華安黃金ETF中報表示，2023年上半年，COMEX黃金上漲 5.56%，而ETF所跟蹤的AU9999黃金上漲9.25%，人民幣計價黃金跑贏紐約金，主要是受到人民幣匯率走弱影響。 橋水持有黃金ETF今年上半年也賺得不少，為基金的淨值有所貢獻。

現時為何適合投資黃金？

1.具有戰略配置作用

橋水近期在路演中表示，對於全天候投資策略來説，黃金是一種非常重要的資產。從長期來看，對於所有投資者而言，都可以在投資組合中配置黃金，因為它具備戰略配置作用。

2.複雜經濟環境需要黃金助分散風險

特別是在現時複雜經濟環境中，持續高通脹、地緣政治衝突及國家債務問題等等，黃金的表現就會更突出，為了更大限度規避風險，除了股債之外，投資者們可以考慮在投資組合中加入這類資產以分散風險。

3.美元有風險 各國央行儲備黃金

回想2008年金融危機發生後，美聯儲出台量化寬鬆政策，大量印鈔，國内危機通過美元傳導至全球。近年來，美聯儲持續加息，美元急劇升值，令不少國家貨幣貶值，債務成本上升，其中一些國家甚至陷入貨幣或債務危機。經過以上危機後，各個國家央行越來越注重不過度集中持有美元，更有部分央行很早就已經開始配置黃金。

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