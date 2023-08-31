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【Freelance】她的旅行博客月入近40萬元　不靠社交媒體、不依賴廣告

個人增值 20:30 2023/08/31

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許多喜歡旅遊的人都會做出行攻略、記錄旅途體驗，有沒有想過這份愛好也能變現？《Entrepreneur》刊登了一個例子，熱愛旅行的美國女子Shelley Marmor創辦了旅行博客作爲副業，但與眾多同業不同的是，她不依賴社交媒體、也不靠廣告收入，仍能獲取每月超過5萬美元（約39.23萬港元）的收入。

發現旅行博客商機

Shelley分享她的成功經驗︰2020年新冠疫情初期，她正獨自一人在墨西哥旅行。當時她已打工15年，對自己的工作感到厭倦。她加入了Facebook旅遊博主群組，注意到一些人在疫情期間仍然通過聯盟行銷（affiliate marketing，企業提供產品鏈接展示在推廣者的網站；讀者點擊鏈接購買產品，推廣者可以賺取佣金）賺了很多錢。當讀者預訂他們推廣的住宿，Airbnb會向其支付佣金。

發現新商機後，她馬上於同年4月推出了Travel Mexico Solo網站。

秘訣1. 不寫遊記　而是寫實用文

Shelley很快發現，讀者並不關心遊記，他們沒興趣知道你的旅行經歷，他們真正想看的是她如何幫助他們環遊墨西哥。

根據其他成功博主的建議，Shelley購買了博客課程來學習搜索引擎優化，並決定只專攻墨西哥旅遊的内容。

她意識到，自己無法與歷史悠久的老牌旅遊網站競爭，但在小眾市場，她可以切入前沿，找到搜索量高但競爭低的「獨角獸」關鍵詞。她重點關注遊客在計劃墨西哥旅行時搜索的問題和關鍵詞，例如住在哪裡、可以做什麼、是否安全以及行李貼士。網站從2021年起就開始盈利。

秘訣2. 不靠廣告收入

Shelley並不依賴廣告收入作為主要收入來源，而是專注於聯盟行銷佣金。

她在Mediavine和Raptive上有三個站點。這兩個網站的優質廣告網絡可提供行業領先的每千次展示收入（RPM，revenue per thousand impressions)。通過利用多個廣告網絡，Shelley從平台之間的競爭和多元化中受益。如果某個網絡的每千次展示收入下降或失去主要廣告商，她就有備用的廣告收入流。此外，她還使用WordPress的聯盟行銷管理插件Affilimate來跟踪鏈接和行銷收入。

她說：「我在流量增加之前就開始賺錢了。先是有了收入，然後流量隨時間推移而增長。」

秘訣3. 優化關鍵字　複利效應增加收入

Shelley使用KeySearch進行關鍵字研究（keyword research）。對於新網站，她建議過濾競爭級別低於30的關鍵詞。

如果通過聯盟行銷獲利，即使每月只有10次搜索，Shelley也會針對買家關鍵字進行優化。

她認爲，在學會行走之前要先學會爬。在任何關鍵字排名第一，都比「等待熱門關鍵字」更快建立增長動力。流量和收入是通過小的、複利的勝利來增加的。

秘訣4. 壯大團隊　針對特定受眾撰寫內容

約一年半後，Shelley聘請了撰稿人來幫助創作內容。她現在擁有一個由4名撰稿人、1名編輯和1名博客管理員組成的團隊。她本人則專注為另一個網站Travel Blogging 101撰稿，分享第一手經驗、測評她使用的產品。

成立三年以來，Travel Mexico Solo發表了約180篇文章，每月瀏覽量達到30萬。

Shelley估計三年內平均每週寫一篇文章。她建議人們從自己能持續撰寫而又不會枯竭的文章開始。如果這是你的極限，那就每兩週寫一篇高質量的文章，因為文章會隨時間的推移而產生複利。

通過撰寫針對特定受眾的內容，可以推薦完全符合他們需求的酒店。Shelley說：「財富存在於小眾市場。」

而旅遊業五大最佳聯盟行銷領域是：旅行團、酒店/住宿、旅遊保險、實物產品、汽車租賃。

早期，Shelley發表了許多客座帖子（guest post, 給他人博客寫的文章）來建立反向連結（backlink），以提升她自己網站的SEO排名。

秘訣5. 善用電郵進行推廣　不受社交平台演算法影響

Shelley的兩個網站共有約8,000名訂閱者，其中Travel Blogging 101有1500名，貨幣化率比Travel Mexico Solo高。

她提供了多個與特定指南和內容主題相關的「選擇加入優惠」（opt-in offer，向讀者提供的免費禮物，以換取他們的email地址）。對於像墨西哥這樣的廣大地區來説，普通的選擇加入優惠並不能帶來多大的成功。而針對特定利基設計的選擇優惠則能帶來更好的轉化率。

Shelley通過每周的電郵行銷活動取得了巨大成功。她的電郵向讀者提供免費、實用的技巧，同時推廣相關產品，兩者比例各占一半。這種平衡的方法讓她的讀者社群保持參與，同時也增加了收入。她最近向訂閲者發送的一個產品就產生了3,500美元（約27,460港元）的銷售額。

無論演算法如何變化，電郵訂閱者都會持續參與。雖然社交媒體和搜索引擎的算法是無法控制的，但Shelley強調，電郵行銷是最直接的受眾聯繫。無論未來算法如何變化，收集網站訪問者的電子郵件都可以進行持續的通信。

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