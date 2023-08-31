人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事

我們一生中會遇到各種財務壓力，包括大環境經濟不景、人生階段的變化等等。在面臨這些財務困境時，有些投資者為了更好地進行理財規劃，會選擇尋求財務顧問的專業意見。而另外一些投資者對尋求財務建議的行為仍存在質疑。加上人工智能的高速發展，市面上已經出現很多可以提供個性化財務建議的機器人顧問。在這種環境下，不同財富水平的港人會如何選擇？是不尋求財務顧問建議，還是採取機器人顧問建議，抑或是仍然會以傳統形式尋求真人財務顧問的建議？

72%「財務充裕」人士歸功於財務顧問

針對這個問題，St. James’s Place Asia今天發佈一份研究報告，調查把受訪者按5個不同財富水平進行分類，而財富水平愈高的受訪者，有更大比例把自己財務成功歸功於財務建議。72%「財務充裕」的香港人表示，與財務顧問合作可使他們變得更富有，顯示累積財富是使用財務建議的主因。

本次報告訪問了1000名港人，並將他們以五個財富水平進行分類，分別是財務穩定、財務安全、財務靈活、財務自由、以及財務充裕。



1. 財務穩定：在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入。

2. 財務安全 ：在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入及進行投資（如有）

3. 財務靈活 ：有需要時，有足夠的投資和 /或資產以支付最多一年的生活開支。

4. 財務自由 ：如需要時，金融投資和 /或資產足以產生足夠的被動收入，維持生活水準。

5. 財務充裕 ：財務狀況穩定，收入多於一生所需，需要考慮如何轉移財富。

富裕人士主張儘早吸納更多財務建議

調查顯示，財富水平較高的人士更有可能將自己財務上的成功歸功於財務建議。財務充裕的受訪者（68%）委任財務顧問的可能性遠高於財務穩定（19%）的受訪者，財務充裕的受訪者亦最有可能因財務建議而作出更好的決定（72% vs 25%），並主張盡早及加強與財務顧問的接觸（66% vs 25%）。此外，受訪者被問及坦承財務狀況時的對象，財務顧問排名第二（75%），僅次於家人（86%）。

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還需加强不富裕群組之間的教育

面對波動的經濟環境，根據調查顯示，71%的受訪者擔心生活成本上升，其中財務穩定的受訪者比財務富裕的受訪者更為擔憂（77% vs 53%）。另外，為應對持續的經濟不景，50%的受訪者有意改變其財務計劃以把握潛在機會，而29%則表示打算採取更保守的財務規劃。總體而言，近三分之二（65%）的受訪者認為其個人財務管理的需求複雜，反映有需要拉近較不富裕群組之間教育和經驗的差距。

SJP香港業務主管Oliver Wickham表示，在持續的經濟壓力下，制定全面的計劃有助應對任何意料之外的財務挑戰。研究顯示，較富有的人通常將其財務上的成功歸因於財務建議，但較不富裕的人遇到財務問題時似乎對尋求專業意見有所猶豫。這強調教育大眾的必要性，尤其是財務建議為不同世代及財富水平的人士所帶來的好處。

年輕一代更積極尋求財務顧問意見

較年輕的香港人希望透過財務顧問及早開始其財務規劃，情況有利行業未來發展。27至39歲的受訪者當中，36%曾向財務顧問尋求諮詢。相比之下，50至69歲的受訪者只佔27%，整體水平則佔32%。

另外，27至39歲的受訪者當中，95%表示其吸納的財務建議有效，50至69歲人士當中，只有85%有相同的看法。較年輕的受訪者亦表示投資（93%），退休計劃（81%）及保險（80%）是其首三項需要更多財務建議和知識的領域。

在經濟動蕩環境下，最好尋求專業人士的建議，加强與財務顧問的交流，共同構建最適合自己的理財規劃，保持健康的財務狀況。

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