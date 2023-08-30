高利率致財務困難　1.6萬美國人提前預支退休金　按年增36%

隨着高通脹與高利率引發的財務問題，更多美國人着眼於短期的財務開支，而犧牲長遠的退休規劃。《福布斯》引述美國銀行本月公佈的最新報告顯示，由於手頭緊絀，愈來愈多美國人提前領取退休儲蓄。

近1.6萬人提前領取退休金 同比增36%

據美國銀行2023年第二季度參與者動態報告（Participant Pulse）的數據指，美國許多成年人都優先考慮短期支出而非長期儲蓄。401(k)退休計劃參與者中，今年第二季有15,950人進行了「困難提款」（hardship distribution，由於迫切的財務困難而提前領取退休金）。該數字高於今年第一季，而按年則增36%。

美國銀行退休研究與洞察對外事務董事總經理Lisa Margeson表示，高通脹、生活成本不斷上升的經濟環境是造成此現象的主要因素之一。

總信用卡債務首次突破1萬億美元

《福布斯》指，美國人背負創紀錄的通貨膨脹和不斷上升的利率，難以維持收支平衡。 LendingClub的調查發現，60%的美國人靠工資維生，家庭正在轉向信用卡和退休儲蓄作為命脈。

據紐約聯儲的統計，今年第二季度美國信用卡債務增加到1.03萬億美元（約8.08萬億港元），為有記錄以來首次突破1萬億。而家庭債務總額達到17.06萬億美元（約133.88萬億港元）。

高債務水平可能使人們陷入財務不穩定，若不動用退休儲蓄就很難履行財務義務。

缺乏應急儲蓄 被迫預支退休金

許多人還面臨醫療緊急情況、失業等意外事件造成的經濟困難。Layoffs.fyi的數據顯示，僅在科技業， 2023年就有超過225,000人被解僱。

人們尋找新的中高級職位時，面試過程比大辭職潮期間更長。人力資本諮詢公司Josh Bersin Company和勞動力解決方案公司AMS最近的一份報告發現，全球招聘的持續時間處於歷史最高水平。

由於無法迅速找到新工作，求職者被迫動用緊急儲蓄來維持資金周轉。然而，根據Bankrate的數據，近三分之一的人有緊急儲蓄，但不足以支付三個月的開支；22%美國成年人的緊急儲蓄為零。

由於缺乏足夠的應急資金，個人幾乎別無選擇，只能從退休儲蓄賬戶中提取。

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