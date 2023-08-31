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【理財個案】紀律部隊主任100%強積金放中港股　想轉美股如何部署？

個人增值 08:00 2023/08/31

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香港人愈來愈重視強積金，明白到這關乎自己的退休部署，必需要積極管理。但近月市況不算好，尤其有報告指，8月份整體強積金可能錄得跌幅，並抵銷首7個月的升幅。有讀者已累積一定供款，資產分配想作出改變，看看龔成是如何回應︰

 

讀者︰

本人現年38歲, 想請教MPF供款百分比分配

現時我係100%中港

但有感供極都冇升, 而本身為紀律部隊主任有10年時間, 政府在供款上都多, 所以感覺唔可以坐以待斃

希望調整百份比如下︰

50% 美股

20% 債券

20% 歐洲股

10% 中港股

 

龔成︰

強積金的配置並不複雜，首先要注意，強積金是一個超長線投資，因此不宜做中短期炒賣，不用以預測投資市場的走勢去將強積金轉來轉去，除非你很確定，現時的投資市場明顯平，或明顯貴，否則在大部分情況，強積金不用轉來轉去。

其實，你只要按你的年齡階段，去進行分配就得，年輕時較進取，到了中年就以平穩作配置，到退休前5-10年基金配置就要趨向保守，為退休做準備。因此，你只要按年齡做好配置，並且因年齡漸增，慢慢將強積金轉為較保守類別就得。

另外，在股票配置的部分，你可以考慮環球股票，又或以中國+美國作為核心，因為我相信這兩在往後10年，都是全球兩個最大的經濟體，你同時持有可以。

其實強積金，著重配置、平衡，不著重炒賣。要考慮長期配置的模式。

如果你强積金100%港股不是最好的選擇，並不是港股無投資價值，而係地區性太集中。任何地區的股票，都不建議超過7成，組合會更加平衡.

但現時港股處於合理區的中下至底部，比其他地區的股票更有投資值博率。因此，現在去大幅下調比重至10%，這個動作並不理想。

你可以平衡配置，各個市場都有一定的比例，強積金是一個較爲長期的財務配置，除非你即將退休，否則不建議經常隨便更改。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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