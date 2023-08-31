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【今日優惠精選】時代廣場開學用品祭 低至1折｜買月餅送雪糕買一送一券

精明消費 13:30 2023/08/31

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 時代廣場：開學用品祭 低至1折

即日起至9月4日，為迎接新學年，時代廣場展銷集進行開學大開倉，包括大量手提電腦、電腦配件、電腦袋、兒童圖書、練習本、書包、鞋履、休閒衣物等等，精選產品更低至1折。品牌包括ASUS、DELL、LENOVO、Logitech、Doughnut、ECCO、Jeanswest、BJORN BORG、CRUMPLER、EPIC、Pick&Pack、Pearson、Seeds、Teens Channel、Arena、Speedo、Soprano等。

日期：即日起至9月4日
時間：11:00am–9:00pm
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

點擊圖片放大
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2. 一田超市：月餅禮券優惠 送雪糕買一送一券

即日起至9月5日，一田超市月餅禮券早鳥優惠，買2盒或以上可獲贈「單球雪糕券」及「雪糕蛋糕優惠券」各一張。買5盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮券一張，禮券内包含8種優惠券，其中包括「雙球雪糕買一送一券」1張。

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3.Starbucks：買忌廉手調飲品 免費升級轉換植物奶鮮忌廉

由即日起至9月3日期間，凡購買任何忌廉手調飲品，即可免費升級轉換植物奶鮮忌廉（價值4元)。

點擊圖片放大

撰文：hket小編

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