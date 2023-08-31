一夜賺百萬　靠業績期操作？ 玩家定贏家　視乎3個落差！

近日有網民在討論區分享有投資者買Tesla 的put（認沽期權），一夜賺近百萬元。Tesla的股價在業績期前後一向波動，最近它公佈季績後一度急挫，跌市卻帶來機會，有人運用金融工具的配搭，買入Put期權，結果成了當中贏家。業績期的股票最易有異動，若果手上有多一點靈活性，往往是決勝關鍵。最近一項調查就發現，上半年賺超過1倍的「賺錢人群」，秘訣在於業績期前後抓緊市場資訊，把握獲利黃金機會。

那麼，如何利用好投資平台，讓「財自密碼」不再假手於人？近年銀行的證券服務以指定客戶串流報價、大行報告、圖表分析等作招倈；新型的互聯網券商則以用戶體驗、進階功能，甚至業績會現場直播為賣點，傳統型券商亦跟隨趨勢逐漸轉型。以下我們從靈活性、功能性和收費3大方向出發，比較傳統銀行和新型券商的特點，助讀者選擇更適合自己的平台。

投資平台3大功能比較

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睇業績會直播 分析唔洗靠專家

及時掌握市場資訊，是股民致勝的關鍵，傳統銀行的證券服務，會為客戶提供專家分析，例如中銀香港 （02388） 及花旗都有市場分析、股市前瞻短片等等。但在互聯網資訊發達的年代，每個人都想取得最貼市的資訊、自己做專家。所以，銀行或券商又各自出招，把第一手資訊提供給客戶。例如，滙豐針對尚玉及卓越理財客戶推出「投資全速易」，可以取得LV2高級港股報價、了解更多有關資金流向分佈包括流入、流出及成交規模等數據。

券商比較銀行，因科技優勢之利，LV2高級報價作為互聯網券商的服務一般已經非常成熟，這些平台同時會化身為媒體，配合重點news push功能，循即市資訊的方向為客戶提供及時資訊。例如富途有業績會現場直播，同時提供精簡化經營業績圖表、對比往期業續、營利指標等數據趨勢等，快速掌握數據趨勢。

耀才 （01428） 也循資訊性的方向去轉型，近年為客戶提供分析員講座、耀才財經台、大行報告等等財經資訊。

靈活運用資產 捕捉最佳時機

當你掌握到有利資訊，交易平台能否助你捕捉最佳時機？網上券商近年會特設「統一購買力」功能，一旦用戶急於要下單，但證券賬戶不夠現金，系統可評估客戶的證券賬戶資產以及基金賬戶中的貨幣基金資產，計算出一個可用於證券交易或抽新股的最大購買力的金額，你可以先用這個方法統一購買力然後下單，待其餘資金回籠後再補回差價，這靈活性在銀行方面就比較少有。

券商紛紛利用金融科技令交易變得更靈活，開戶流程也大幅簡化。銀行比較券商，就開戶而言，投資新手如果在傳統銀行已有綜合開戶會有便利，只要透過在手機銀行app，填妥問卷了解個人投資風險，便能成功開戶；券商則要重新進行身份認證、綁定銀行賬戶及入金，才能夠成功開戶，不過耀才和富途都主打「3分鐘開戶」，毋需到分行。

傳統銀行收費高

小數怕長計

儘管銀行一般給人感覺較穩陣，卻有一個無法忽視的缺點：收費貴，每筆港股交易佣金入場費都較高；反觀券商則以平佣、零佣作招徠。例如耀才最低只50元，富途標榜「一世免佣」，買賣基金亦豁免認贖費（收費詳情見表）。正所謂「小數怕長計」，投資者在選擇投資平台時，也必須要注意收費的差別，回報才不會不斷被蠶食。

投資致勝關鍵：入市最重要合時

上述3大範疇以外，在目前市況中，投資者們選擇平台時，往往會把安全性作爲最重要的考量因素。銀行比較券商，一般人會誤解銀行有較高的資金安全性保證，但其實持牌券商的資金均託放銀行，兩者無異。現時即使較新型的互聯網券商亦愈做愈大，例如富途標榜2000萬用戶，不少平台都由上市公司支撐，入場前可作全面分析，考慮多個選擇，免受固有概念限制。

當然世上沒有最好的投資平台，只有最適合自己的一個。最終能否賺錢達到「財自」，除了視乎投資者自身功力之外，快速掌握市場資訊，把握入市時機也是成功的關鍵！

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