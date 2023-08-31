  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一夜賺百萬　靠業績期操作？ 玩家定贏家　視乎3個落差！

個人增值 17:00 2023/08/31

分享：

分享：

近日有網民在討論區分享有投資者買Tesla 的put（認沽期權），一夜賺近百萬元。Tesla的股價在業績期前後一向波動，最近它公佈季績後一度急挫，跌市卻帶來機會，有人運用金融工具的配搭，買入Put期權，結果成了當中贏家。業績期的股票最易有異動，若果手上有多一點靈活性，往往是決勝關鍵。最近一項調查就發現，上半年賺超過1倍的「賺錢人群」，秘訣在於業績期前後抓緊市場資訊，把握獲利黃金機會。

那麼，如何利用好投資平台，讓「財自密碼」不再假手於人？近年銀行的證券服務以指定客戶串流報價、大行報告、圖表分析等作招倈；新型的互聯網券商則以用戶體驗、進階功能，甚至業績會現場直播為賣點，傳統型券商亦跟隨趨勢逐漸轉型。以下我們從靈活性、功能性和收費3大方向出發，比較傳統銀行和新型券商的特點，助讀者選擇更適合自己的平台。

投資平台3大功能比較

點擊圖片放大

睇業績會直播　分析唔洗靠專家

及時掌握市場資訊，是股民致勝的關鍵，傳統銀行的證券服務，會為客戶提供專家分析，例如中銀香港 （02388） 及花旗都有市場分析、股市前瞻短片等等。但在互聯網資訊發達的年代，每個人都想取得最貼市的資訊、自己做專家。所以，銀行或券商又各自出招，把第一手資訊提供給客戶。例如，滙豐針對尚玉及卓越理財客戶推出「投資全速易」，可以取得LV2高級港股報價、了解更多有關資金流向分佈包括流入、流出及成交規模等數據。

券商比較銀行，因科技優勢之利，LV2高級報價作為互聯網券商的服務一般已經非常成熟，這些平台同時會化身為媒體，配合重點news push功能，循即市資訊的方向為客戶提供及時資訊。例如富途有業績會現場直播，同時提供精簡化經營業績圖表、對比往期業續、營利指標等數據趨勢等，快速掌握數據趨勢。

耀才 （01428） 也循資訊性的方向去轉型，近年為客戶提供分析員講座、耀才財經台、大行報告等等財經資訊。

靈活運用資產　捕捉最佳時機

當你掌握到有利資訊，交易平台能否助你捕捉最佳時機？網上券商近年會特設「統一購買力」功能，一旦用戶急於要下單，但證券賬戶不夠現金，系統可評估客戶的證券賬戶資產以及基金賬戶中的貨幣基金資產，計算出一個可用於證券交易或抽新股的最大購買力的金額，你可以先用這個方法統一購買力然後下單，待其餘資金回籠後再補回差價，這靈活性在銀行方面就比較少有。

券商紛紛利用金融科技令交易變得更靈活，開戶流程也大幅簡化。銀行比較券商，就開戶而言，投資新手如果在傳統銀行已有綜合開戶會有便利，只要透過在手機銀行app，填妥問卷了解個人投資風險，便能成功開戶；券商則要重新進行身份認證、綁定銀行賬戶及入金，才能夠成功開戶，不過耀才和富途都主打「3分鐘開戶」，毋需到分行。

傳統銀行收費高
小數怕長計

儘管銀行一般給人感覺較穩陣，卻有一個無法忽視的缺點：收費貴，每筆港股交易佣金入場費都較高；反觀券商則以平佣、零佣作招徠。例如耀才最低只50元，富途標榜「一世免佣」，買賣基金亦豁免認贖費（收費詳情見表）。正所謂「小數怕長計」，投資者在選擇投資平台時，也必須要注意收費的差別，回報才不會不斷被蠶食。

投資致勝關鍵：入市最重要合時

上述3大範疇以外，在目前市況中，投資者們選擇平台時，往往會把安全性作爲最重要的考量因素。銀行比較券商，一般人會誤解銀行有較高的資金安全性保證，但其實持牌券商的資金均託放銀行，兩者無異。現時即使較新型的互聯網券商亦愈做愈大，例如富途標榜2000萬用戶，不少平台都由上市公司支撐，入場前可作全面分析，考慮多個選擇，免受固有概念限制。

當然世上沒有最好的投資平台，只有最適合自己的一個。最終能否賺錢達到「財自」，除了視乎投資者自身功力之外，快速掌握市場資訊，把握入市時機也是成功的關鍵！

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
富途（美：FUTU） 花旗銀行 港股 股票 期權 買入 成交 Tesla 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【人民幣】這類人民幣資產逆市上升　橋水基金也大手佈局
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】紀律部隊主任100%強積金放中港股　想轉美股如何部署？
【理財個案】紀律部隊主任100%強積金放中港股　想轉美股如何部署？
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】如何積累財富？ 27歲百萬富翁分享「STRIP」致富法則
【理財加油站】如何積累財富？ 27歲百萬富翁分享「STRIP」致富法則
人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
人生5個財富階段　愈往高處走　愈懂得利用這件事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款