聯名借款人、擔保人有何分別？ 影響自身按揭申請　應如何處理？

當按揭申請人的收入不穩，或信貸紀錄不良時，銀行可能會要求申請人另加擔保人Guarantor才批出按揭。有時銀行卻會要求申請人另外聯名借款人Co-borrower，究竟聯名借款人與擔保人有什麼分別？

有責任但沒權益

簡單而言，兩者對貸款方來說的作用是近似︰由於借款人本身的條件不理想，例如本身的收入不足以通過壓力測試、又或銀行擔心借款人未來會拖欠供款，或者斷供；便會要求以增加擔保人或者聯名借款人的方式，來減低風險。擔保人與聯名借款人另一個共通點是「有責任，但沒權益」；兩者都不是物業的業主，即使樓價上升，業主賣樓獲利，與擔保人或聯名借款人都沒有關係。

追討順序：先聯名借款人 後擔保人

擔保人與聯名借款人的責任在一些細節上有分別，例如，一旦借款人拖欠供款，銀行要先向借款人追討，之後才會向擔保人追討欠款。但如果是「聯名借款人」，便與借款人有同等責任，一旦借款人拖欠供款，銀行已可即時向聯名借款人追討。

都影響自身按揭申請

成為擔保人與聯名借款人的另一個代價，是當他們自己置業，申請按揭時，其擔保或聯名借取的款項，都會被視為已借入的按揭；會影響到壓力測試的結果。

值得留意的是，不論是擔保人或聯名借款人，如果他日自行申請按揭，其擔保或聯名借用的按揭金額都會被銀行視為其本人已借入的按揭，會影響壓力測試的結果。

例如陳先生為妹妹的物業按揭作擔保，未償還餘額500萬元。即使平時還款完全由妹妹負擔、而且過去的還款紀錄完美，陳先生現時決定購置自住物業，也會被銀行視為有500萬元的樓債，本身可獲的按揭成數會比標準減少一成，而計算自己的供款負擔時，也要把妹妹的樓債一併計算，令借款額度大幅減少。

短、長線處理方式

要處理以上問題，短線方式是當陳先生入市時，由妹妹作為他的按揭擔保人，即交叉擔保。因為二人都有樓按負擔，所以陳先生可獲的按揭成數上限會比無樓債負擔人士少一成。但計算供款負擔時，可以用兩筆入息計算，令通過壓測的難度略為減低。

而長線的處理方式，是在借款人的財務情況改善，例如單人收入足以通過壓力測試時，以轉按方式自動移除擔保人。在以上的例子中，如妹妹幾年後以單人收入成功轉按，陳先生又沒有其他樓債負擔，便可以較寬鬆的條件申請按揭。

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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