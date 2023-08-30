【血的教訓】她賣樓套現、買理財產品勁蝕1000萬　從此明白︰「你要別人的利息　別人要你的本金」

近月內地經濟再陷入各種危機，內房企業違約、經濟增速下滑等一連串問題，帶來的其中一個連瑣影響，是理財產品無法兌付。

內地媒體近日登出一名「苦主」的經驗，她沒有透露所買的是哪一家的理財產品，但產品無法兌付讓她血虧1150萬元人民幣。雖然這屬於內地的個案，但她的教訓卻值得讀者深思︰

「你想要別人的利息，別人想要的是你的本金」

年化收益10% 看似是正規公司

這名「苦主」今年40歲，過去4年她陸續把總共1150萬元（人民幣，下同）的資金投進一家財富管理公司的理財產品。產品的年化利率是10%，買之前理財顧問說，公司背靠大集團，此前未發生過未兌付的情況。她上網搜索過相關訊息，「公司看起來非常正規」。因此，她從100萬元開始投，一年後如期兌付，100萬元變成110萬元。

有點閒錢就投進去 甚至賣樓套現

由於賬戶上持續增長的數字「太完美」，她很快就着了魔似的，「手裡有點閒錢就投進去，想看數字愈滾愈大」。消費習慣都改變了，除了生活必要開支，原本用來買名牌手袋、衣服的錢都投進理財產品去。甚至還賣了房子，套現400萬元，也投進去這家公司的理財產品裡。最後她總共投了1150萬元。

4年間這產品沒有虧損，「看起來很完美」，讓她有安全感，她慢慢有一種躺贏的感覺，持續派發的收益變成她的被動收入。

收息80萬 賠掉1150萬

其實在理財產品「爆雷」前，她已經隱約意識到有問題，但終究沒有出手收回本金，結果就遲了一步。近一兩年，產品的年化收益已跌至6%。而在她出事前一個月，她也有同樣買了理財產品的親人，遇到無法按期兌付的情況。

直至今年7月中，輪到她自己的產品，其中一筆400萬元短期理財產品沒有兌付，網上流傳這家公司的其他產品也出事了，她再在網上找到同樣遭遇的朋友，大家都說「要做好接受最糟糕結果的準備」，她才意識到問題的嚴重性。她約略計算過，2019年開始投進這些理財產品以來，總共得到70至80萬元的利息，但為了這些利息，她現在可能要損失1150萬元。

生活要大幅改變

現在過了個多月，她的生活有重大改變，拖住了親人的生活費，包括要用來治病的100萬元，未能還給家人。自己要重新打工，而兒子就讀的幼椎園，由本來月費7000元的國際學校，變為普通的學校，而且要考慮減少上興趣班。本來家裡僱用了家傭，現在變為鐘點工人。

她沒有透露自己怎樣與資產管理公司周旋，只提及希望國家監管機構查出結果，等著最後能還她多少錢。

在金融市場興旺的時候，人人都可以是股神，個個都能靠着高收益取得比打工更多的被動收入。但古老的教訓是，愈高收益背後蘊藏愈大風險，而且即使今年有10%，明年就不保證了。無論買的是什麼產品，大家最後先了解清楚背景，小心流動性低的產品，做好風險管理的準備。

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