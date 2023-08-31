【理財加油站】如何積累財富？ 27歲百萬富翁分享「STRIP」致富法則

不少理財專家都會在網絡上分享財務建議，一位年輕的白手起家百萬富翁兼網絡紅人也分享了自己獨特的「STRIP」（「脫衣」）致富法則。



Vivian Tu 年僅27歲就成為百萬富翁，她憑藉自己在摩根大通擔任交易員和媒體BuzzFeed的經驗，在TikTok上分享易於理解的理財方法和技巧，並吸引了240萬粉絲。她還有自己的博客，並將於秋季發行她的第一本書《Rich AF》。

在積累財富和管理資金方面，Tu提供了不少建議。根據Moneywise報道，Tu曾説道，如果想變富有，如果想在財務上穩定，如果想過上自己想要的生活，你就必要「脫衣」。Tu還開玩笑道，她總是因為這個有傷風化的縮寫詞而感到緊張。不過Tu的「STRIP」（「脫衣」）其實代表5個金融法則：savings（儲蓄）、total debt（總債務）、retirement（退休）、investing（投資）、planning（規劃），以下將具體分析5個金融規則的應用。

Savings 儲蓄：

生活中難免會發生意料不到需要用錢的事情，Tu建議，存下一筆錢以備不時之需是非常重要的。同時，隨著年齡增長，不同人生階段會發生的意外情況不盡相同，因此，應急錢也應該相應增加。Tu還建議，可以尋找高收益的賬戶，並在賬戶中存入三個月到六個月的存款，以獲得更高的利息回報（4%-5%）。

Total debt 總債務：

如果現時有需要處理的債務，Tu建議使用雪崩法，首先償還最高利率的債務。把債務按照最高利率到最低利率排列，然後按順序償還，這樣就可以支付最少的利息，並在最快的時間内償還。如果首先償還最低利率的債務，隨著時間的推移，最終將要支付更多的利息。如果擁有一項債務數年或者數月才能還清，利息的差距可能會很大。

Retirement 退休：

除了要留下一定儲蓄應對現在的生活，還應該為以後退休生活作打算。在事業的黃金時期，建議考慮一些退休儲蓄工具，定期存入一定的儲蓄，以增加自己的財富，一定程度上可以減輕退休的負擔。

如果不清楚自己適合什麽退休儲蓄方式或不知道具體的退休目標，Tu建議去諮詢專業的財務顧問，以幫助指導完成退休儲蓄全過程。既可以節省自己摸索的時間，又可以令儲蓄目標更清晰。

Investing 投資：

Tu表示，在投資賬戶中增加資金時，仔細選擇自己的投資組合也非常重要。她還警告説道，不要試圖挑選股票，當她在華爾街工作時，經常看到對冲基金的崩潰，這些人聘用了一些最有金融知識、受過高等教育的經濟專家幫忙管理，專家們手上有數十億美元的資源，但他們仍然沒有將資金管理做得更好。



Tu建議，在投資組合中，可以加入一些指數型基金、目標日期基金，甚至一些ETF或共同基金多元化投資。她表示，這些一籃子投資可以幫助人們更有效地應對經濟衰退，而不是過度投資於某一特定行業。

Planning 規劃:

Tu説道，每個人都應該為未來制定一個計劃，無論是退休規劃還是貫穿整個人生的財務規劃。她告訴大家，可以通過檢視自己平日的收支情況，計算出需要多少錢，可以支撐自己或家庭在離開工作後，仍然正常生活。她還説道，歷史上，標準普爾500指數的平均回報率是8%-10%，而高收益儲蓄賬戶則提供約4%的回報，也可以計算出自己需要投資多少才能最終離開工作並舒適生活。根據這些數字和目標，可以為自己的生活做更精準的規劃。

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