【員工福利】銀行大派福利　侍產假及領養假增至20星期（盤點最吸引的員工福利）

一份好的工作，除了提供豐厚的薪金回報及良好的職涯前景，最好也有充足的假期，讓員工「叉足電」，工作效率自然倍增。最近幾年不少僱主增加僱員產假之餘，也明白到生小孩是整個家庭的事，因此也有不少僱主增加侍產假。最新便有銀行把有薪侍產假增至20周，與該行本身的有薪產假看齊。

渣打銀行宣布，由2023年9月1日起，將僱員有薪侍產假及領養假由現時兩個星期，增加至20個星期，與現行的有薪產假看齊。在新的安排下,爸爸們以及在職的領養父母均可有更多時間迎接家庭新成員。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，人才是渣打銀行最寶貴的資產，因此該行一直積極創造以人為本、多元和共融的企業文化，提倡工作與生活平衡，幫助員工發展長遠事業，同時照顧他們的家庭需要。

其實除了增加產假與侍產假之外，香港具吸引力的僱主，還會向員工提供什麼福利？以下盤點另外3個較吸引的福利︰

1. 全職員工子女醫保計劃

上月，華御結宣佈全面提升員工福利政策，重磅推出「全職員工子女醫保計劃」、增設半天有薪體檢假及彈性上班模式，所有全職員工受惠。

「全職員工子女醫保計劃」把醫療保障進一步延伸至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。另外，由於發現不少員工不欲犧牲半天工資進行體檢，因此增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年進行身體檢查。另外，考慮到不少在職母親，為了讓她們更好地兼顧家庭，允許自由選擇上班時間。

2. 僱員子女獎學金

香港迪士尼樂園在今年2月舉辦了招聘日，當中提到具有競爭力的員工福利，最特別的是迪士尼樂園還提供「迪士尼僱員子女獎學金」，每年都提供港幣15萬的獎學金，供演藝人員為其子女申請，主要是會根據申請者的學業成績、品行及課外活動表現等去評核。

另外，迪士尼福利除了免費游玩全球所有迪士尼樂園，還可免費訂閲Disney+影視平台，其中，香港迪士尼樂園更可優先體驗新遊樂設施及娛樂項目，樂園商品、酒店及餐飲都有特別折扣。

3. 無限有薪年假

新鴻基地產還在2022年推出無限有薪年假，助員工更好地平衡生活和工作。其實該公司早在2018年已試行此制度，申請方法等同年假一樣，目的是希望可以積極鼓勵員工放假休息，對象不分職級，所有同事只要過了試用期便可以受惠，跟以往的批假標準相若，並沒因為假期是「無限」而要特別處理，公司亦相信員工不會濫用此項福利。

相關文章︰

8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素

她將年收入2000萬副業變成主業 副業漸有起色 該何時辭去全職？

「職涯緩衝」成新趨勢 逾7成專業人士想找新工作

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經