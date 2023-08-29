【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多

下一篇文章
海外留學每年平均花80萬元 兩成用於消閒 70%家長冀子女海外讀中小學
ChatGPT的面世在今年掀起全球人工智能熱潮，甚至有不少研究指人工智能會因此取代多個職業，搶走人類飯碗。你可能也會從各種途徑聽過ChatGPT，但你有沒有實際使用過它？美國一項調查就發現，原來大多數人沒有使用過ChatGPT，很少人認為會對他們的工作產生重大影響。
大多數人沒有使用過ChatGPT
調查由美國PEW研究中心在今年7月17日至7月23日進行。當不同專家都稱ChatGPT的面世是「機器人革命」的重要里程碑時，原來只有24%美國人表示他們曾經使用過它，相當於美國成年人總數的18%。
|有多少人使用過ChatGPT？
|總數
|24%
|按性別劃分
|男子
|29%
|女子
|19%
|按年齡劃分
|18至29歲
|41%
|30至49歲
|29%
|50至64歲
|19%
|65歲或以上
|5%
|資料來源︰美國PEW研究中心
愈年輕愈多人使用過ChatGPT
據統計，如果以年齡層劃分，愈年輕愈有機會使用過ChatGPT，30歲以下人士有41%曾經使用過，但都不過半數。若是年長人士如65歲或以上，更只有5%曾經使用ChatGPT。
不同學歷也有分別，最多使用ChatGPT的是受過大學教育或以上的人，而高中或以下的則較少使用。
用途是什麼？
這群曾經使用ChatGPT的人，他們利用這項AI工具來作什麼用途？原來佔最多的竟然是娛樂用途。
|ChatGPT用途
|娛樂用途
|學習用途
|工作用途
|總數
|20%
|19%
|16%
|18至29歲
|33%
|30%
|18%
|30至49歲
|26%
|21%
|18%
|50歲或以上
|10%
|11%
|10%
|資料來源︰美國PEW研究中心
五分之一聽說過 ChatGPT 的美國成年人表示，他們曾經用它來作娛樂用途，這已是佔比最多的項目。有19% 表示他們用它來學習一些東西，16%的人表示他們用它來完成工作任務。
與該研究中心在數月前的調查相比，更多的人以ChatGPT作學習或工作用途。
ChatGPT用途的變化
現在有更多聽說過 ChatGPT 的美國人使用它來工作和學習。例如，在 7 月份進行的新調查中，聽說過 ChatGPT 並使用它來完成工作任務的就業成年人的比例從 3 月份的 12% 上升到 16%。
大多數人不認為AI對工作帶來重大影響
雖然各種分析不斷嚇唬我們，說工作會被人工智能所取代，但這次調查卻發現，只有19%的人認為人工智能會對自己的工作帶來重大影響。
|你的工作會受影響嗎？
|工種
|重大影響
|輕微影響
|沒影響
|不確定
|軟件工程師
|56%
|19%
|3%
|21%
|平面設計師
|54%
|21%
|4%
|21%
|記者
|52%
|24%
|4%
|30%
|教師
|44%
|30%
|6%
|20%
|律師
|31%
|33%
|10%
|26%
|受訪者自己的工作
|19%
|36%
|27%
|19%
|資料來源︰美國PEW研究中心
調查中，大約一半或更多的人認為ChatGPT或其他聊天機器人將在未來20年對軟件工程師（56%）、平面設計師（54%）和記者（52%）產生重大影響。
但當問及對自己工作的影響時，只有大約19%認為聊天機器人會帶來重大影響，另外36%的人表示會有輕微影響，27%的人預計不會產生任何影響。
相關文章︰
【人工智能】GPT取代全球3億打工仔 律師、行政人員風險最高！
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 職場百科