【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多

ChatGPT的面世在今年掀起全球人工智能熱潮，甚至有不少研究指人工智能會因此取代多個職業，搶走人類飯碗。你可能也會從各種途徑聽過ChatGPT，但你有沒有實際使用過它？美國一項調查就發現，原來大多數人沒有使用過ChatGPT，很少人認為會對他們的工作產生重大影響。

大多數人沒有使用過ChatGPT

調查由美國PEW研究中心在今年7月17日至7月23日進行。當不同專家都稱ChatGPT的面世是「機器人革命」的重要里程碑時，原來只有24%美國人表示他們曾經使用過它，相當於美國成年人總數的18%。

有多少人使用過ChatGPT？ 總數 24% 按性別劃分 男子 29% 女子 19% 按年齡劃分 18至29歲 41% 30至49歲 29% 50至64歲 19% 65歲或以上 5% 資料來源︰美國PEW研究中心

愈年輕愈多人使用過ChatGPT

據統計，如果以年齡層劃分，愈年輕愈有機會使用過ChatGPT，30歲以下人士有41%曾經使用過，但都不過半數。若是年長人士如65歲或以上，更只有5%曾經使用ChatGPT。

不同學歷也有分別，最多使用ChatGPT的是受過大學教育或以上的人，而高中或以下的則較少使用。

用途是什麼？

這群曾經使用ChatGPT的人，他們利用這項AI工具來作什麼用途？原來佔最多的竟然是娛樂用途。

ChatGPT用途 娛樂用途 學習用途 工作用途 總數 20% 19% 16% 18至29歲 33% 30% 18% 30至49歲 26% 21% 18% 50歲或以上 10% 11% 10% 資料來源︰美國PEW研究中心

五分之一聽說過 ChatGPT 的美國成年人表示，他們曾經用它來作娛樂用途，這已是佔比最多的項目。有19% 表示他們用它來學習一些東西，16%的人表示他們用它來完成工作任務。

與該研究中心在數月前的調查相比，更多的人以ChatGPT作學習或工作用途。

ChatGPT用途的變化

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現在有更多聽說過 ChatGPT 的美國人使用它來工作和學習。例如，在 7 月份進行的新調查中，聽說過 ChatGPT 並使用它來完成工作任務的就業成年人的比例從 3 月份的 12% 上升到 16%。

大多數人不認為AI對工作帶來重大影響

雖然各種分析不斷嚇唬我們，說工作會被人工智能所取代，但這次調查卻發現，只有19%的人認為人工智能會對自己的工作帶來重大影響。

你的工作會受影響嗎？ 工種 重大影響 輕微影響 沒影響 不確定 軟件工程師 56% 19% 3% 21% 平面設計師 54% 21% 4% 21% 記者 52% 24% 4% 30% 教師 44% 30% 6% 20% 律師 31% 33% 10% 26% 受訪者自己的工作 19% 36% 27% 19% 資料來源︰美國PEW研究中心

調查中，大約一半或更多的人認為ChatGPT或其他聊天機器人將在未來20年對軟件工程師（56%）、平面設計師（54%）和記者（52%）產生重大影響。

但當問及對自己工作的影響時，只有大約19%認為聊天機器人會帶來重大影響，另外36%的人表示會有輕微影響，27%的人預計不會產生任何影響。

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