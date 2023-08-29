不再等新款？iPhone 14 Pro Max成上半年最暢銷機型（附頭10熱賣手機排名）

手機作為生活數碼、每日通訊的必需品，不少人習慣年年換新機，而即將在秋季推出新款iPhone 15的情況下，許多消費者仍選擇入手iPhone 14 Pro Max。根據市場研究公司Omdia的報告，iPhone 14系列在今年上半年成為全球最暢銷的智慧手機。

全球手機出貨量排名

(單位為百萬部)

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iPhone 14系列霸佔前三

根據Omdia的數據，蘋果公司在這份報告中包攬了前四名的最暢銷機型，當iPhone 14系列佔據前三名。iPhone 14 Pro Max以2650萬部的出貨量位居榜首，成為所有製造商中出貨量最高的機型；這表明消費者對於iPhone 14 Pro Max的興趣非常高，他們願意在即將推出的新款iPhone 15之前購買現時較高端手機。iPhone 14 Pro以2100萬部的出貨量排名第二，iPhone 14亦以1650萬部位居第三，而iPhone 13則以1550萬部出貨量緊隨其後。

三星智能手機就佔據了其餘五名。在三星的機型中，Galaxy A14的出貨量最高，以1240萬部排名第五。但與去年以 1620 萬台出貨量排名第三的 Galaxy A13 相比，出貨量和排名均較上一產品有所下降。

根據Omdia的預測，蘋果今年iPhone的整體出貨量將持平或略有下降。然而，由於對高端型號的強勁需求，蘋果的Pro和Pro Max型號預計將繼續增長。去年，iPhone 13為市場上最暢銷的設備；不過今年，即使是在新款iPhone 15即將登場的情況下，最昂貴的iPhone 14 Pro Max反而奪得冠軍，反映消費者愈來愈轉向更高階的款式。

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