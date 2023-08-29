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不再等新款？iPhone 14 Pro Max成上半年最暢銷機型（附頭10熱賣手機排名）

精明消費 20:29 2023/08/29

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手機作為生活數碼、每日通訊的必需品，不少人習慣年年換新機，而即將在秋季推出新款iPhone 15的情況下，許多消費者仍選擇入手iPhone 14 Pro Max。根據市場研究公司Omdia的報告，iPhone 14系列在今年上半年成為全球最暢銷的智慧手機。

全球手機出貨量排名

(單位為百萬部)

點擊圖片放大

iPhone 14系列霸佔前三

根據Omdia的數據，蘋果公司在這份報告中包攬了前四名的最暢銷機型，當iPhone 14系列佔據前三名。iPhone 14 Pro Max以2650萬部的出貨量位居榜首，成為所有製造商中出貨量最高的機型；這表明消費者對於iPhone 14 Pro Max的興趣非常高，他們願意在即將推出的新款iPhone 15之前購買現時較高端手機。iPhone 14 Pro以2100萬部的出貨量排名第二，iPhone 14亦以1650萬部位居第三，而iPhone 13則以1550萬部出貨量緊隨其後。

三星智能手機就佔據了其餘五名。在三星的機型中，Galaxy A14的出貨量最高，以1240萬部排名第五。但與去年以 1620 萬台出貨量排名第三的 Galaxy A13 相比，出貨量和排名均較上一產品有所下降。

根據Omdia的預測，蘋果今年iPhone的整體出貨量將持平或略有下降。然而，由於對高端型號的強勁需求，蘋果的Pro和Pro Max型號預計將繼續增長。去年，iPhone 13為市場上最暢銷的設備；不過今年，即使是在新款iPhone 15即將登場的情況下，最昂貴的iPhone 14 Pro Max反而奪得冠軍，反映消費者愈來愈轉向更高階的款式。

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