42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產

一般人若想投資增值，最常買入的資產是股票，但其實對於有錢人而言，股票只是其中一小部分，只要有一定的財富，他們便會努力實踐「別把所有雞蛋放在同一籃子」的簡單道理。尤其是年輕富豪，放在股票的比例比年長富豪們更低。

年長富豪55%資產放股票

美國一項調查顯示，在21歲至42歲之間、擁有最少300萬美元（約2340萬港元）可投資資產的人，他們正在採取與年長富豪不同的財富管理方法，只有25%資產放在股票或股票基金。相比之下，43歲或以上的富裕人士，平均把55%資產放在股票。

那麼，這班年輕富豪把錢放在哪裡？以下是他們所青睞的各種資產︰

1. 現金或等價物

儘管不少投資機構近日都大談現金的壞處，呼籲人們把資產放在現金或定期存款以外的產品，但富裕人士卻深明「現金為王」的道理。研究表明，百萬富翁平均有25%財富是現金，審慎的做法有助於他們抵消潛在的市場低迷，並為其投資組合提供安全網。

現金等價物作為高流動性的金融工具也受到青睞，例子包括貨幣市場共同基金、存款證、商業票據和國庫券。

2. 房地產

對有錢人而言，多元化投資不局限於股票和債券，房地產也佔有特殊地位，而且不限於住宅物業，還包括商業地產或房託基金，它們都為有錢人提供租金收入。

3. 奢侈品

除了傳統投資產品外，許多富豪都鍾情於藝術品、名錶、古董車等。這些物品有龐大的潛在升值空間，而且還是身分的象徵。但投資藝術品涉及專門的知識，而且價格風險較大、透明度較低，並不是一般人能夠輕易入門。

4. 創業

有超過一半的百萬富翁是企業家，他們要麼是靠創業致富，要麼是本身累積了財富後自行創業，無論如何他們都擁有冒險精神，並且有空間去讓他們勇於嘗試。有些富豪更是樂此不疲，視創業為興趣，把一間公司弄上市或以高價賣盤後，再去創立另一番事業。

5. 初創企業或私募基金

只要你有條件，支持創新的方法可以是自己創業，或幫助別人創業。投資初創是許多有錢人的新興玩意之一，近年不少初創「獨角獸」背後都有不少名人富豪作為股東。參與初創企業可以令自己的影響力更大，並塑造正面的形象。如果初創公司取得巨大成功，他們的回報也可以很豐厚。

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