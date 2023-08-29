  • 27°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產

個人增值 20:30 2023/08/29

分享：

分享：

一般人若想投資增值，最常買入的資產是股票，但其實對於有錢人而言，股票只是其中一小部分，只要有一定的財富，他們便會努力實踐「別把所有雞蛋放在同一籃子」的簡單道理。尤其是年輕富豪，放在股票的比例比年長富豪們更低。

年長富豪55%資產放股票

美國一項調查顯示，在21歲至42歲之間、擁有最少300萬美元（約2340萬港元）可投資資產的人，他們正在採取與年長富豪不同的財富管理方法，只有25%資產放在股票或股票基金。相比之下，43歲或以上的富裕人士，平均把55%資產放在股票。

那麼，這班年輕富豪把錢放在哪裡？以下是他們所青睞的各種資產︰

1. 現金或等價物

儘管不少投資機構近日都大談現金的壞處，呼籲人們把資產放在現金或定期存款以外的產品，但富裕人士卻深明「現金為王」的道理。研究表明，百萬富翁平均有25%財富是現金，審慎的做法有助於他們抵消潛在的市場低迷，並為其投資組合提供安全網。

現金等價物作為高流動性的金融工具也受到青睞，例子包括貨幣市場共同基金、存款證、商業票據和國庫券。

2. 房地產

對有錢人而言，多元化投資不局限於股票和債券，房地產也佔有特殊地位，而且不限於住宅物業，還包括商業地產或房託基金，它們都為有錢人提供租金收入。

3. 奢侈品

除了傳統投資產品外，許多富豪都鍾情於藝術品、名錶、古董車等。這些物品有龐大的潛在升值空間，而且還是身分的象徵。但投資藝術品涉及專門的知識，而且價格風險較大、透明度較低，並不是一般人能夠輕易入門。

4. 創業

有超過一半的百萬富翁是企業家，他們要麼是靠創業致富，要麼是本身累積了財富後自行創業，無論如何他們都擁有冒險精神，並且有空間去讓他們勇於嘗試。有些富豪更是樂此不疲，視創業為興趣，把一間公司弄上市或以高價賣盤後，再去創立另一番事業。

5. 初創企業或私募基金

只要你有條件，支持創新的方法可以是自己創業，或幫助別人創業。投資初創是許多有錢人的新興玩意之一，近年不少初創「獨角獸」背後都有不少名人富豪作為股東。參與初創企業可以令自己的影響力更大，並塑造正面的形象。如果初創公司取得巨大成功，他們的回報也可以很豐厚。

相關文章︰

高收入不代表可致富　8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職　全靠遵循一個原則

有錢盡量花、不留給子孫 日本權威：難避免爭產問題 不如自己享受

有錢人的「金錢調撥法」︰喜歡就盡情花、不在乎的省到盡　一架車用近20年

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感
2023/08/24
賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感
【投資策略】主題投資漸受歡迎　近期火熱的「3D主題」是什麼？
2023/08/24
【投資策略】主題投資漸受歡迎　近期火熱的「3D主題」是什麼？
未來10年投資趨勢是什麽？美媒︰這5隻股票將稱霸市場
2023/08/22
未來10年投資趨勢是什麽？美媒︰這5隻股票將稱霸市場
美銀︰要為「5%世界」做好準備　債息長期高企帶來什麽後果？
2023/08/21
美銀︰要為「5%世界」做好準備　債息長期高企帶來什麽後果？
【旅遊熱話】日本6成遊樂設施加價　平均漲幅超過10%
2023/08/21
【旅遊熱話】日本6成遊樂設施加價　平均漲幅超過10%
退休基金 財富及退休規劃 海外物業 新興市場 現金為王 財富及資產管理 基金 債券 股票 投資產品

下一篇文章

【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
海外留學每年平均花80萬元　兩成用於消閒　70%家長冀子女海外讀中小學
海外留學每年平均花80萬元　兩成用於消閒　70%家長冀子女海外讀中小學
賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感
賺百萬年薪也覺得自己「很窮」　調查︰即使是百萬富翁　也沒財務安全感
勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清
勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間
【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款