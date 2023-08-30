美國仍有加息可能？央行年會後的投資策略

美聯儲主席在全球央行年會中表達對未來利率決議上抱謹慎行事的態度，這說法對投資者而言並沒有陌生的感覺，謹慎行事的態度代表未來的加息決定將會以數據為主。而值得留意，除了通脹以外，美聯儲主席亦表示經濟出人意外地強勁會帶來風險。故此9月議息會議中是否真的能夠暫停加息，會議前的通脹及就業市場等數據甚為重要。

美股未有足夠調整 宜部署防守性板塊

參考彭博美國經濟驚喜指數，自第二季起美國經濟表現超出預期，市場對經濟衰退憂慮下跌，週期性塊板表現一直優於防守性板塊，支持美股於7月底及8月初上升至去年中的高位，並步入牛市。畢竟現時利率處於高水平，在經濟沒有進一步擴張的支持下，估值的上升難以延續，令股市出現近日的調整，防守性板塊亦扭轉其表現。現時週期性塊板表現已較過去5年平均高出一個標準差，在未有足夠調整下，相信防守性板塊更適合應對加息後期的投資環境。

年金重要訊息︰對通脹仍有憂慮

全球央行年會為投資者帶來第二個重要訊息，便是利率將會維持在限制性水平一段時間，若通脹未見回落，更可進一步加息，令原本已處於高位的美國2年期債息曾上升至5.1%高位。隨著7月議息紀錄顯示，不同美聯儲官員已對通脹風險表達出憂慮。美聯儲主席講話前，市場早已傾向相信利率將處於偏高水平一段時間。再加上美債拍賣利率上升以及市場對衰退風險憂慮下跌，10年期債息更上升至2007年高位。

可趁高債息增持長存續期債券

從債券投資角度看，預期利率仍然處於限制性水平一段時間，但由於高評級債券的息率處於偏高水平，即使利率短期內仍有上升壓力，高息率亦能緩衝利率上升對債價下跌的影響。但同時高利率對實質經濟的滯後效應亦不可忽視，在經濟增長放慢的情況下，通脹有望持續回落，促使利率水平下降，屆時便會支持債券價格。故可趁在債息較高時透過增加長存續期的債券捕捉中長線的機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App