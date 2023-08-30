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利用物流企業替代數據　提升融資彈性　15分鐘完成資金調撥

博客 08:00 2023/08/30

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電子商務行業快速發展，香港中小型企業現在可以透過網上平台，拓展全球市場以發展業務。而中國內地對香港企業而言，更是一個潛力龐大的市場。我們亦因此積極與各數碼平台尋求合作機會。

中小企獲取營運資金兩大挑戰

過去三年，中小企加速了數碼化進程及拓展網上業務，以應對疫情帶來的影響。我們透過了解多個中小型電子商務企業的經營情況，發現他們在獲取營運資金上有兩個主要挑戰。首先，他們過去的財務報表未必能反映現正快速增長的網上業務，意味著銀行提供的傳統貸款服務未必能滿足企業當前的營運需求。此外，由於企業要提前向供應商付款，他們可能會遇到長達五個月的資金缺口，之後才能收到款項。

財務新方案嵌入物流企業供應鏈系統

在這情況下，銀行需要提供新的貿易融資解決方案，才能支持中小企的業務發展。在2019年，星展確定數碼生態系統是新方案的關鍵，通過將我們的方案嵌入合作夥伴的供應鏈和生態系統，我們可以建立全新的財務方案。因此我們與中國領先的電子商務物流企業，包括京東物流 （02618） 和菜鳥合作，創建利用替代數據的財務方案。

菜鳥是阿里巴巴集團 （09988） 的物流部門，為商家提供全面的供應鏈解決方案，包括技術解決方案。而京東物流提供包括倉儲管理、運輸、配送、售後服務、物流技術解決方案在內的全面供應鏈解決方案。兩個平台為數以億計的的商家和消費者提供服務。

用替代數據提供更大彈性 一站式快速融資

傳統上，商家與海外供應商的合作模式，大多採取貨到付款或預付款項的方式，商品往往需要數個月的時間來運輸及銷售，造成資金缺口。利用替代數據的財務方案，為企業提供更大彈性，可用額度會因應業務増長而提升，為他們提供需要的資金，來維持業務營運，以及把握增長的機遇。由於銀行的服務整合到京東物流和菜鳥物流上，銀行能夠為中小企商家提供一站式服務，客戶可以在同一個平台上完成提款程序。此外，由於銀行可以利用平台上的替代數據進行信用評估，企業不再需要用人手提供文件，也不再面臨缺少交易記錄或資產不足等問題，就可以在網上快速、輕鬆地獲得融資。

平台上的商戶通過一站式融資解決方案，商戶可以查看可用額度及未償還的融資金額，並隨時在網上啟動融資。新系統將信貸審批流程從幾週縮短至最快三天，調撥資金則可在最快15分鐘內完成。

總括而言，對於香港電商企業，替代數據方案能配合他們將業務擴展到全球市場，快速為他們提供營運資金來增強業務的彈性。

【關於作者】陳蓮花（Sandy Tan）為星展銀行（香港）企業及機構銀行執行董事及生態系統業務部主管，負責統籌銀行的商業合作夥伴關係。她在星展銀行集團工作超過20年，並於2019年到香港出任現職，與頂尖電子商務、供應鏈管理和金融科技企業推展創新合作夥伴計劃。

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撰文 : 陳蓮花(Sandy Tan) 星展銀行(香港)有限公司企業及機構銀行執行董事

欄名 : 共創數碼生態圈

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