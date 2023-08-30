【今日優惠精選】T.O.P送東京來回機票｜YES UA免費送電影門票

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 旺角T.O.P:暑假消費活動 送東京來回機票

即日起至8月31日，旺角T.O.P舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動，凡消費滿200元，即可換領遊戲機會一次，有機會贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物，包括雙人來回東京機票、Nintendo Switch主機及PlayStation5主機，每張單據最多可換領遊戲機會五次。

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2.YES UA：免費送電影門票

於8月30日中午12時起，將會派出166張電影門票，每人限取一票。

門票派發詳情

電影：釀魂

日期：8月30日（星期三）

時間：12:00 - 14:00

地點：尖沙咀海防道

電影場次：

日期：9月3日（星期日）

時間：11:25

地點：尖沙咀iSQUARE

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3.7-Eleven：草莓煉奶新地 買一送一

草莓煉奶新地在7-Eleven全線上市，由即日起，逢星期五買一送一。

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撰文：hket小編

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