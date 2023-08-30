  • 28°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財加油站】這個「理性歲數」財務犯錯最少　3大要點助理性決策

個人增值 08:30 2023/08/30

分享：

分享：

每個年齡段都有相應的財務規劃策略，但人無完人，任何年齡段人士都難免犯下財務錯誤，可能是情緒的主導，也可能是財務管理經驗尚淺等等原因。不過，隨著年齡的增長，人的生活經驗逐漸豐富，心智也逐漸成熟，在面對財務決策時會更有判斷和分析能力。

美國布魯金斯學會的經濟學家們曾做過一項研究「理性時代：整個生命週期的財務決策及其對監管的影響」，讓不同年齡段人士在信貸領域分別做出金融選擇，最後發現53歲是最理性的年齡，是犯財務錯誤最小的年齡階段。

通過貸款費用支付 找到理性年齡
如果信用卡貸款或其他抵押貸款管理不當，將很容易陷入財務危機。不少年輕人高估自己的還款能力，導致借款過多，沒有償還能力，陷入財務困境。又或是在使用信用卡貸款時，每月只還最低貸款，最後要支付高額的利息。

因此，經濟學家們針對貸款領域，研究了不同年齡段成年人在貸款費用和利息支付處理情況的區別，以找到最理性的年齡。在此次研究中，主要研究了10種貸款的使用和支付情況，分別是合理使用信用卡購買、汽車貸款、信用卡、信用卡滯納金、房屋淨值線、信用卡超額手續費、信用卡預借現金手續費、房屋淨值貸款、抵押及小企業信用卡。根據研究結果顯示，在所有10個類別中，每個類別都有表現突出的年齡段，但在綜合平均計算後發現，費用和利息支付在53歲左右處於最低水平，他們擅長用明智的策略令需要支付的利息費用最小化，因此這個年齡被稱為「理性年齡」。

類別表現出色的年齡（單位：歲）
合理使用信用卡購買45.8
汽車貸款49.6
信用卡50.3
信用卡滯納金51.9
房屋淨值線53.3
信用卡超額手續費54.0
信用卡預借現金手續費54.8
房屋淨值貸款55.9
抵押56.0
小企業信用卡61.8
來源：布魯金斯學會研究論文 The Age of Reason

50多歲唯一容易犯的錯誤：低估壽命
根據華爾街日報引述美國2020年的一項研究表示，50歲的人容易犯的一個財務錯誤是低估自己的預期壽命，50歲及以上的成年人中有28%低估了自己的預期壽命至少5年，這可能會導致退休計劃決策出現缺陷。

為何50多歲更理性？
50多歲的人士除了在貸款管理方面更理性之外，還有其他因素共同作用，令他們在進行財務決策時變得更理性。

1.經驗的累積
50多歲是臨近退休的年齡，在經過多年的工作和生活經歷後，他們已經累積不少生活經驗和想法，亦學習了不少金融知識。在經驗和知識的輔助下，他們面對財務決策時更理性。

啓示：從年輕開始，我們就應該要注意更多學習金融知識和累積經驗，這將有助於理性分析及做好財務決策。

2.心態更平穩
在經歷了豐富的生活閲歷後，加上生理狀況的變化，50多歲人士的心態會變得更平穩，坦然面對各種財務決策挑戰。

啓示：無論是日常個人理財還是投資，投資者穩定的心態是成功的關鍵。在面對日常財務決策中，要學會控制情緒，以平常心面對波動與起伏，更能有助於做出理性的決定。

3.生活中要同時處理多種財務決策
50多歲的人通常面臨家庭及工作等多項財務決策挑戰，在兼顧的過程中，他們逐漸變得更敏銳，並學會仔細衡量所有財務選擇，避免犯下財務錯誤。

啓示：雖然大家都害怕自己犯錯，但在日常生活中，要勇於面對財務挑戰，在解決這些問題的過程中，也是學習和進步的過程。

相關報導：

投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤

42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產

【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
2023/08/29
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間
2023/08/28
【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間
拆解「抖音腦」如何影響發育　不斷刺激、失專注力　下一代或再無巴菲特
2023/08/25
拆解「抖音腦」如何影響發育　不斷刺激、失專注力　下一代或再無巴菲特
【理財加油站】3個真人故事：財務自由後　不只有躺平
2023/08/24
【理財加油站】3個真人故事：財務自由後　不只有躺平
【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓
2023/08/23
【理財加油站】借錢出去要預咗收唔返　5名理財KOL分享教訓
財富及退休規劃 財務自由 電子支付 汽車 經濟 信用卡貸款 退休 信用卡 美國 金融

下一篇文章

42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
42歲前擁2000萬資產　年輕富豪只有25%財富放股票　他們更愛這些資產
【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
【ChatGPT】什麼人會用GPT？研究指少於4分1人用過　娛樂用途佔最多
海外留學每年平均花80萬元　兩成用於消閒　70%家長冀子女海外讀中小學
海外留學每年平均花80萬元　兩成用於消閒　70%家長冀子女海外讀中小學
【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間
【理財加油站】普通人在星巴克買咖啡、有錢人買的是看書時間
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素
勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清
勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款