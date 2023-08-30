【理財加油站】這個「理性歲數」財務犯錯最少　3大要點助理性決策

每個年齡段都有相應的財務規劃策略，但人無完人，任何年齡段人士都難免犯下財務錯誤，可能是情緒的主導，也可能是財務管理經驗尚淺等等原因。不過，隨著年齡的增長，人的生活經驗逐漸豐富，心智也逐漸成熟，在面對財務決策時會更有判斷和分析能力。

美國布魯金斯學會的經濟學家們曾做過一項研究「理性時代：整個生命週期的財務決策及其對監管的影響」，讓不同年齡段人士在信貸領域分別做出金融選擇，最後發現53歲是最理性的年齡，是犯財務錯誤最小的年齡階段。

通過貸款費用支付 找到理性年齡

如果信用卡貸款或其他抵押貸款管理不當，將很容易陷入財務危機。不少年輕人高估自己的還款能力，導致借款過多，沒有償還能力，陷入財務困境。又或是在使用信用卡貸款時，每月只還最低貸款，最後要支付高額的利息。

因此，經濟學家們針對貸款領域，研究了不同年齡段成年人在貸款費用和利息支付處理情況的區別，以找到最理性的年齡。在此次研究中，主要研究了10種貸款的使用和支付情況，分別是合理使用信用卡購買、汽車貸款、信用卡、信用卡滯納金、房屋淨值線、信用卡超額手續費、信用卡預借現金手續費、房屋淨值貸款、抵押及小企業信用卡。根據研究結果顯示，在所有10個類別中，每個類別都有表現突出的年齡段，但在綜合平均計算後發現，費用和利息支付在53歲左右處於最低水平，他們擅長用明智的策略令需要支付的利息費用最小化，因此這個年齡被稱為「理性年齡」。

類別 表現出色的年齡（單位：歲） 合理使用信用卡購買 45.8 汽車貸款 49.6 信用卡 50.3 信用卡滯納金 51.9 房屋淨值線 53.3 信用卡超額手續費 54.0 信用卡預借現金手續費 54.8 房屋淨值貸款 55.9 抵押 56.0 小企業信用卡 61.8 來源：布魯金斯學會研究論文 The Age of Reason

50多歲唯一容易犯的錯誤：低估壽命

根據華爾街日報引述美國2020年的一項研究表示，50歲的人容易犯的一個財務錯誤是低估自己的預期壽命，50歲及以上的成年人中有28%低估了自己的預期壽命至少5年，這可能會導致退休計劃決策出現缺陷。

為何50多歲更理性？

50多歲的人士除了在貸款管理方面更理性之外，還有其他因素共同作用，令他們在進行財務決策時變得更理性。

1.經驗的累積

50多歲是臨近退休的年齡，在經過多年的工作和生活經歷後，他們已經累積不少生活經驗和想法，亦學習了不少金融知識。在經驗和知識的輔助下，他們面對財務決策時更理性。

啓示：從年輕開始，我們就應該要注意更多學習金融知識和累積經驗，這將有助於理性分析及做好財務決策。

2.心態更平穩

在經歷了豐富的生活閲歷後，加上生理狀況的變化，50多歲人士的心態會變得更平穩，坦然面對各種財務決策挑戰。

啓示：無論是日常個人理財還是投資，投資者穩定的心態是成功的關鍵。在面對日常財務決策中，要學會控制情緒，以平常心面對波動與起伏，更能有助於做出理性的決定。

3.生活中要同時處理多種財務決策

50多歲的人通常面臨家庭及工作等多項財務決策挑戰，在兼顧的過程中，他們逐漸變得更敏銳，並學會仔細衡量所有財務選擇，避免犯下財務錯誤。

啓示：雖然大家都害怕自己犯錯，但在日常生活中，要勇於面對財務挑戰，在解決這些問題的過程中，也是學習和進步的過程。

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