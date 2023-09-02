【北上理財】網傳銀行交易額被限於5000元？即睇內地銀行交易、提款最新規定

港人熱衷北上消費、投資，不少人在內地銀行設有戶口，從内地銀行提取人民幣現金的需求也隨之增加。與香港不同的是，内地提存金額一旦超過5萬元（人民幣，下同），就要向銀行提前預約、説明用途，有的更需要提供證明材料。此外，ATM機有多種提款方式，限額也各不相同。下面以港人常用的中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） 為例，向大家介紹内地銀行提款的注意事項。

打擊電騙 部分賬戶交易額被限至5000元

由於要配合公安部門打擊網絡電信詐騙等原因，近期内地銀行限制了部分個人賬戶的每日交易額，一些人被設置的上限只有5000元，乃至更少。因此，提款前可以先從手機銀行App查看賬戶的交易限額是否有異常，如果被限，需前往銀行櫃檯嘗試申請解除限制。

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大額提存超5萬元需提前預約、説明用途

中國人民銀行等内地三部委去年出台規定，個人辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務時，要向銀行核實身份，告知資金的來源或者用途。

經本網查詢，中國銀行、建設銀行、工商銀行客服均表示，一次性提取人民幣現金5萬元（含）以上的，建議提前一天預約，預約成功後持卡用户本人持開户有效身份證件、銀行卡，在預約時間到該網點辦理。

各分行的金額要求、所需提供的取款用途材料可能存在不同，具體要以網點業務要求為準，建議事先致電網點諮詢。

另外需注意要及時領取款項，預約成功後各行保留該筆資金的時長不同，逾期將解除保留。經查詢，建行只保留預約日期當天，工行保留3個工作日，中行客服則表示具體需與辦理網點核實。

【預約方式】：

中國銀行 1. 致電分行網點預約：按此查看網點地址和電話 2. 手機銀行App預約： 可在中國銀行App「我的-我的網點-立即取號」菜單下進行大額取現預約。完成線上預約後，需網點線下確認。客户收到確認短信後，才表示預約成功。

中國建設銀行 1. 致電分行網點預約：按此查看網點地址和電話 2. 手機銀行App預約： 在中國建設銀行App首頁搜索「預約取款」進入預約界面，然後點擊「人民幣大額預約」 3. 微信預約： 微信關注「中國建設銀行」公眾號，輸入「預約取款」後點擊回覆答案中的鏈接辦理或按此

中國工商銀行 1. 致電分行網點預約:按此查看網點地址和電話 2. 手機銀行App預約： 可通過中國工商銀行App首頁搜索進入「雲網點」，選擇「預約取號」預約人民幣大額取款網點。

ATM有卡、無卡提款限額各不同 部分支持刷臉

内地銀行ATM機有卡取款每日限額一般為2萬元。中行、工行各類銀行卡的ATM每日累計取款限額為2萬元，信用卡同時受信用額度限制控制。建行借記卡每日累計取款限額為2萬元，準貸記卡為5000元，信用卡為1萬元且透支取現不得超過信用額度的50%。

如果沒帶銀行卡，内地各大行ATM也支持無卡提款。中行、建行、工行有多種無卡提款方式，各自的限額、注意事項不同。刷臉（人臉識別）等使用新科技的方式只在部分ATM提供，銀行亦無這些新型ATM的詳細位置資料，具體要以實際操作頁面為準。詳情見下表：

中行無卡提款方式及注意事項

無卡提款方式 支持卡類型 限額 注意事項 二維碼掃碼 借記卡、信用卡 單筆限額按照ATM機的限額（不同ATM有不同限額），日累計限額為每卡每日5000元 卡需要綁定手機銀行 刷臉 借記卡、信用卡 單筆限額為3000元，日累計限額為5000元 僅部分ATM有此功能，ATM拍攝客戶現場照片進行人臉識別，不需提前開通

建行無卡提款方式及注意事項

無卡提款方式 支持卡類型 限額 注意事項 ATM特約提款（通過手機銀行、網上銀行、電話銀行、櫃檯網點預約） 龍卡通借記卡、準貸記卡及理財卡 單筆最高2500元，個人網銀申請特約提款時，日累計限額不超過5000元；通過建行櫃檯、電話銀行、手機銀行申請特約提款時，日累計限額不超過20000元。同一賬户在各渠道申請ATM特約提款日累計限額之和不超過20000元。 取款有效期可選擇1天、3天、7天、15天，超過有效期要重新預約 二維碼掃碼 借記卡、活期存摺及信用卡 按照龍支付提款限額（借記卡、活期存摺：手機銀行簽約客户:單筆2000元、 日累計1萬元、月累計5萬元；手機銀行非簽約客户:單筆1000元、 日累計1000元、月累計1000元；信用卡：日累計1萬元,且透支取現金不得超過可用現金額度） 賬戶需綁定龍支付，除廣東省外的全國其他地區ATM支持 聲紋 刷臉 借記卡、信用卡 單賬户單筆1000元，單日3000元，單月5000元，刷臉提款、刷臉轉賬共用刷臉免密限額，（信用卡還須遵循信用卡取現規則） 部分ATM支持此功能，首次使用ATM刷臉提款需先在ATM機進行人臉採集開通此功能

工行無卡提款方式及注意事項

無卡提款方式 支持卡類型 限額 注意事項 手機銀行App預約提款 借記卡（含二類實體卡）、信用卡及活期存摺 單筆每日累計限額20000元。若使用短信認證支付方式預約則受短信認證支付限額限制（單筆及日累計限額為1萬元（含），最高可調至2萬元（含）；月累計限額為5萬元（含），暫不支持調整）；手機銀行各交易方式限額點此查看 通過工行手機銀行預約後，憑預約手機號、預約碼到ATM提款，輸錯3次預約碼後系統自動撤銷該筆預約。預約後可在當日23:59前取現，次日失效 二維碼掃碼 已開通工銀e支付的一類和二類實體借記卡、信用卡、活期存摺 受短信認證支付限額和自助機具提款限額共同控制，以其中最小值為準 賬戶需要綁定手機銀行，有效時間：200秒，超過時間則需重新掃碼辦理 刷臉 北京、廣東（含廣州）、四川地區櫃面註冊手機銀行的借記卡和活期存摺 單筆：2000元/卡，日累計：2000元/卡 僅部分ATM有此功能，需先在手機銀行App開通刷臉交易

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