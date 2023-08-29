海外留學每年平均花80萬元　兩成用於消閒　70%家長冀子女海外讀中小學

保誠公佈「海外留學規劃調查」結果，發現近七成受訪家長期望子女到海外升讀中小學，亦有近六成打算到海外留學的受訪者是為了追尋夢想。

51%家長在子女中學時送其留學

保誠於今年7至8月以網上問卷形式訪問了共300名18歲或以上有計劃負笈海外留學的人士，以及已經或打算送子女到海外升學的家長，結果顯示51%受訪家長計劃或已經將子女於中學階段送到海外升學，亦有16%家長將子女離港升學的時間提前至小學階段。

調查亦發現有意到海外升學的受訪者，主要是為了追尋夢想（59%）、增加晉升機會（56%）和發展個人興趣（54%）。逾七成受訪者目標是獲得學士學位（20%）或碩士學位（51%），另有11%希望修讀短期課程（如語言、專業或料理課程），而當中大多數課程為期三個月至一年不等。

三分一家長與子女一同留學

此外，三大最熱門的海外升學地點為英國（40%）、加拿大（16%）及澳洲（14%），而日本則是短期課程的熱門國家（19%）。另外，亦有三分一表示有意到海外留學的受訪者到海外留學，是為了陪伴同樣在海外讀書的子女。接近四分三受訪者（73%）表示自己或子女會趁海外留學期間四處旅遊，絕大部分受訪者（96%）亦預計自己或子女每年會回港度假或探親，其中近七成會短暫逗留兩星期至兩個月不等。

海外留學年均花80萬元

調查結果亦顯示海外留學的教育開支所費不菲。受訪者預計每年平均留學開支將近港幣80萬元，包括學費（平均港幣$27.3萬元），其次為生活費用（平均港幣$18.5萬元）、住宿費用（平均港幣$17.8萬元）及消閒費用（平均港幣$14.3萬元）。即使有高達86%父母會為子女提供平均每月港幣3.5萬元額度的信用卡，不少留學生仍會為了賺取工作經驗及生活費，趁在海外升學時參與實習（61%）或從事非體力勞動兼職工作（45%）。

逾六成人最怕遇意外受傷

除了財務相關的支出，受訪者對海外留學的擔憂大多與人身安全和醫療需求有關。高達63％受訪者最怕於留學期間遇上意外以致身體受傷，也有52%擔心因患病而需支付昂貴的醫療費用，約四成受訪者則擔憂恐怖襲擊、騷亂或槍擊（41%）以及害怕入院但無親友照顧（39%）。因此近九成受訪者認同購買留學保險對於保障留學生活非常重要或重要（89%），57%受訪者已投保留學保險，而27%正考慮購買。

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