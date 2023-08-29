勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清

勞力士（Rolex）上周宣布收購手錶零售商寶齊萊（Bucherer），引起外界對勞力士將進軍零售市場的猜測。另一經銷商瑞士鐘錶集團的股價應聲暴跌，CNBC報導，瑞士鐘錶集團急忙發表聲明澄清，稱勞力士此次收購只是為了解決寶齊萊的繼任計劃，並不是進軍零售市場的「戰略舉措」。

寶齊萊出售業務因無人繼承

全球最大的奢侈手錶零售商寶齊萊的所有者Jorg Bucherer是創始人Carl Bucherer的孫子，現年已86歲，膝下無子嗣。CNBC引述勞力士表示，此次收購是Jorg Bucherer決定在沒有任何直系後裔接掌大權的情況下出售該業務之後進行的。勞力士在一份聲明中表示，希望延續寶齊萊的成功，並維持自1924年以來兩家公司之間緊密的合作關係。

勞力士並證實，寶齊萊將保留其名稱和品牌，其管理團隊將保持不變，一旦競爭監管機構批准收購，寶齊萊與勞力士業務的整合就將完成。

瑞士鐘錶集團股價大跌 澄清分銷流程不變

收購消息公佈後，市場擔憂，勞力士收購寶齊萊後，與另一大名錶經銷商瑞士鐘錶集團（Watches of Switzerland）的合作將減弱。後者為安撫市場情緒，發表聲明稱此次收購只是為了解決寶齊萊的繼任問題，Jorg Bucherer希望用交易的收益建立一個遺產基金會；而勞力士打破了單純作為製造商的運作方式，並不是進軍零售市場的「戰略舉措」。

瑞士鐘錶集團强調：勞力士不會參與寶齊萊業務的運營，勞力士將任命非執行董事會成員；此次收購不會導致勞力士的產品分配或分銷流程發生變化。

儘管如此，瑞士鐘錶集團在英國的股價在周五早盤交易中暴跌29%，之後才收復跌幅。

分析：勞力士未來經銷方式易改變

CNBC引述股票經紀商AJ Bell的投資總監Russ Mould表示，投資者擔心此次合作將意味著寶齊萊獲得「優惠待遇，包括更好地獲得消費者迫切想要購買的手錶。」

Mould稱，瑞士鐘錶集團努力向市場保證勞力士的庫存分配方式不變，這是勞力士現在可能承諾的，但將來很容易改變。他認爲，從理論上講，勞力士可以使用寶齊萊作為銷售渠道，而不必費心與其他授權經銷商（例如瑞士鐘錶集團）打交道。

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