【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素

現時，大多數公司都是實行5天工作周，然而，經過疫情期間遠程工作後，很多打工仔都念念不忘，希望這種工作與生活平衡的模式能夠常態化。很多人甚至為達目的，寧願減薪、減少假期及職位降級等等。不過，每個人都有權選擇自己喜歡的工作模式，但在做決定前，應該再次考慮「4天工作周」、遠程工作或混合工作模式帶來的利弊，以便做好職業規劃。

大部分人願意為4天工作周做出犧牲

根據Bankrate的一項新調查，大多數美國全職打工仔和求職人士都支持每周工作四天，而不是傳統的五天工作制。在這群人中，89%表示他們願意為僅僅工作四天做出犧牲。其中，超過一半（54%）的人願意在4天工作周内延長工作時間，超過三分之一（37%）的人願意換工作或換行業。



他們還願意作出的其他犧牲包括：23%的人表示願意在非高峰時間工作，17% 的人表示願意從事不太感興趣或不太熱衷的工作，16%的人願意減少假期天數，12% 願意接受較長的通勤時間，分別有10%的人更時願意接受減薪和降低職位級別來達到4天工作制的目的。

遠程工作崗位供不應求

根據CNBC引述Bankrate高級經濟分析師Mark Hamrick表示，大多數全職人士和求職人士都支持每周工作4天、遠程工作和混合工作。他還指出，一些數據表明，對遠程工作的需求超過了僱主實際發佈的數量。根據CNBC引述ZipRecruiter的數據顯示，迄今為止，10.5%的職位發布是遠程或混合型的，低於2022年13.7%的峰值。

4大因素仍需考慮

相比在辦公室工作的全職崗位，無論是「4天工作周」、遠程工作或混合工作模式，都對僱員有不同的要求，包括工作效率、員工福利還是人工要求。在決定選擇這三種工作模式之前，應該再次考慮以下因素。



1. 可能單日工作時間更長

如果企業願意實行「4天工作周」，意味著每個月會損失最少4天的工作時間。在香港，現時5天工作制下，仍然有不少工作崗位需要較長時間OT。當公司工作量不變的情況下，若調整為4天工作周，不難想象，在這4天内，工作時間可能要延長更多，或者在不變的工作時間内，需要完成更多的工作量。另外，對於遠程工作或混合工作模式也是同樣，雖然工作地點靈活性較高，但在不需要打卡的情況下，可能實際工作時間會比在辦公室辦公的時間更長。

2. 薪金能減多少

如果願意通過接受減薪來達成這3種相對較自由的工作模式，首先要檢視自己的生活開銷，在減薪後是否還能支持日常開支。如果需要另外做第二份兼職來彌補這部分的缺失，這三種工作模式多出來的空閒時間就變得沒有意義。因此，在選擇之前，應該計算好日常的開支，為自己設定最低薪酬水平，只有滿足要求才決定是否更換工作模式。



3. 比較僱員福利

在僱員福利方面，與正常5天工作制相比，可能會縮減部分福利。例如，僱主通常會為僱員提供交通補貼、有薪假期、醫療保險、租房補貼或午餐補貼等福利。但如何選擇遠程工作、混合工作模式或「4天工作周」，僱主可能會取消上述的部分福利，在入職前應該詢問並檢查這些福利狀況，當沒有這些福利時，應檢視並衡量自己是否能夠正常負擔。



4. 長遠職涯規劃

在選擇更自由的工作模式前，應該考慮自己未來長遠的薪酬和職業目標。在職業生涯中，與人溝通也是職位晉升的重要一環，當選擇遠程工作或混合工作模式後，與同事的溝通會相對減少，如果仍想在職業生涯中脫穎而出，應該嘗試安排更多與同事交流的活動，為職業規劃做更長遠打算。

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