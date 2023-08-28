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【內房危機】這5隻香港基金有買碧桂園　它們危險嗎？

基金新聞 15:26 2023/08/28

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雖然中央減印花稅刺激股市急漲，但隨着今早恒大（03333）復牌後大挫，內房危機再一次引起關注。晨星亞洲（Morningstar）羅列出7隻基金，它們在香港發售、同時在碧桂園（02007）有風險曝露。Morningstar指，恒大的風波蔓延至其他內房企業，包括碧桂園，碧桂園要在截至9月6日的寬限期支付票面息率，如果它無法如期支付，兩隻美元債（2026年2月6日到期及2030年8月6日到期）將會被視為違約。

Morningstar列出5隻持有碧桂園的香港基金，其風險曝露最高約0.33%︰

基金名稱基金規模（美元）在碧桂園的風險曝露相當於市值（美元）
PIMCO GIS亞洲高息債（Instl USD Acc） 27.67億0.16%455萬
高盛亞洲高息債（Base USD Acc）4.11億0.06%30萬
海通亞洲高息債（I USD）2902萬0.32%9萬
富達亞洲高收益債券（A-Acc-EUR）17.66億0.19%352萬
安聯動力亞洲高息債（W USD）5.67億0.33%223萬
資料來源︰Morningstar

Morningstar指，除了上述基金外，宏利環球基金 ─ 亞洲高收益基金並未持有碧桂園兩隻債券，但基金在內房行業的敞口高，有接近15%；「PIMCO GIS亞洲高息債券」及「富達亞洲高收益債券」都在努力減低內房行業的風險曝露，前者由去年6月底的11.9%降至6.1%；後者由去年6月底的21%降至9.7%。

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