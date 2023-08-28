花旗手機銀行新增外幣掛鈎投資　最受歡迎交易　竟非美元、英鎊或加元？

花旗銀行宣布，近日新增手機銀行外幣掛鈎投資服務，讓客戶隨時透過外幣優惠戶口投資外匯。由即日起至2023年10月31日，客戶首次透過CitiMobile®App使用Citi外幣優惠戶口外匯投資服務，可享額外年利率1.8%。

大部分人習慣使用數碼渠道交易

花旗客戶向來習慣使用數碼渠道處理銀行事務，截至今年7月底，客戶超過8成外匯交易及基金買賣、逾9成定期存款交易、接近所有股票交易都透過數碼渠道完成。花旗銀行於今年4月在手機銀行新增債券投資平台，平台推出短短四個月已樂見透過數碼渠道完成的債券成交量穩步上揚。

最受歡迎為港元兌澳元

今年7月，花旗客戶透過外幣優惠戶口進行交易的外匯投資額按年上升近9成，而最受歡迎的外幣掛鈎貨幣組合依次為港元兌換澳元、美元兌換澳元，以及澳元兌換美元。外幣掛鈎投資服務能夠照顧客戶在旅遊、子女海外升學、海外置業等方面的外幣兌換需要之同時，亦能助他們獲取吸引的利息回報和外匯投資帶來的增值潛力。有關服務現於手機平台推出，將更方便大家進行外幣掛鈎投資。

享有11種貨幣選擇

與網上銀行一樣，現有客戶在Citi Mobile ® App 進行外幣掛鈎投資，同樣享有11種貨幣選擇，包括港元、美元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、日圓、紐西蘭元、新加坡元及人民幣。花旗指，可靈活設定協議匯率，及自訂一星期至六個月的投資期，賺取更高潛在利息回報。客戶亦可隨時查閱有關戶口持貨概覽及交易紀錄，掌握投資狀況。

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