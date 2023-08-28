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強積金「聊天機械人」　24小時任你查詢

博客 12:44 2023/08/28

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不少打工仔女都會透過瀏覽積金局網頁，查閱強積金不同的資訊，加深對強積金的瞭解，更可便利管理自己的強積金投資。網頁的內容十分實用和豐富，而大家亦可以聯絡我們的聊天機械人 – 積金大使「阿積」，搜索不同的強積金資料，或解答有關強積金的常見問題！

24小時查詢服務「阿積」

「阿積」的工作「全年無休」，能向公眾提供即時和24小時全天候網上查詢支援服務。不論你是僱員、自僱人士或僱主，只要進入積金局網頁或應用程式後，點擊「阿積」的圖像，在對話匣中揀選適合選項，便可輕鬆得到實用的強積金資訊。

點擊圖片放大

例如僱主可以向「阿積」查詢為僱員參加計劃、安排供款、轉換計劃、抵銷強積金等方面的資訊。而一般僱員、自僱人士、臨時僱員（建造業或飲食業）亦可以瞭解有關參加計劃、供款、轉移強積金、查詢個人帳戶、提取強積金、強積金投資、常用表格和受託人聯絡資料等。此外，「積金易」平台將於2025年全面運作，「阿積」亦準備了一些有關「積金易」平台的資訊協助大家瞭解更多，包括平台的目標、效益、功能概覽等。

最近，「阿積」更「跳出框框」，夥拍積金局主席劉麥嘉軒及行政總監鄭恩賜，在短片中以互動方式，介紹積金局的工作，包括在2022-23年度局方在保障成員、構建積金易平台及持份者溝通等方面的工作。有關短片已上載至積金局網站，大家盡快點擊觀看，一睹三人的幕前演出！

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撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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