【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 退休規劃 09:00 2023/08/27 分享： 分享： 長者優惠「樂悠咭」9月起輪到最後一個年齡層申請，之前錯過了的，現在也可跟着影片教學，毋需填表、安在家中就完成申請程序。即用1分鐘睇以下影片︰ 理財最前線 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 2023/08/20 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 2023/08/13 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 2023/08/06 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 2023/07/30 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 2023/07/23 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 退休規劃產品 財富及退休規劃 消費資訊 八達通 社會福利 長者生活津貼 養生 正能量 社交平台 著數優惠