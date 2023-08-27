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【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂

退休規劃 09:00 2023/08/27

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長者優惠「樂悠咭」9月起輪到最後一個年齡層申請，之前錯過了的，現在也可跟着影片教學，毋需填表、安在家中就完成申請程序。即用1分鐘睇以下影片︰

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【樂悠咭】9月起最後申請階段　教你毋需填表申請方法　安在家中就搞掂
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欄名 : 理財最前線

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