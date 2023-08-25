銀債退款做高息定期 賺息多過5厘銀債 收息攻略 20:30 2023/08/25 分享： 分享： 銀色債券退款優惠直逼5厘，優惠期倒數一星期，原來無抽過銀債都做得？點解4.28厘會收息多過5厘？今集ET 至高息同你拆解！即用2分鐘睇︰ ET至高息 銀債退款做高息定期 賺息多過5厘銀債 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 10萬元定期存款 │收息$9,000 低門檻4厘高息大包圍（8月25日更新） 今日 10萬元定期存款 │收息$9,000 低門檻4厘高息大包圍（8月25日更新） 【定期存款】3個月5.2厘破頂息、倒數2天｜低門檻4.6厘（8月24日更新） 2023/08/24 【定期存款】3個月5.2厘破頂息、倒數2天｜低門檻4.6厘（8月24日更新） 【銀色債券2023】4.75厘退款優惠 最後倒數（新增東亞4.6厘） 2023/08/24 【銀色債券2023】4.75厘退款優惠 最後倒數（新增東亞4.6厘） 【定期存款2023】5厘高息漸下架 銀行轉搶長存期｜24個月4.5厘 低門檻、現有資金 2023/08/24 【定期存款2023】5厘高息漸下架 銀行轉搶長存期｜24個月4.5厘 低門檻、現有資金 被動收入 財富及退休規劃 財富及資產管理 港元定期存款 收息產品 東亞銀行（00023） 信銀國際 華僑永亨銀行 銀行 定期存款