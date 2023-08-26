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【定期存款】銀債退款做高息定期 賺息多過5厘銀債

收息攻略 14:30 2023/08/26

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銀色債券退款優惠直逼5厘，優惠期倒數一星期，原來無抽過銀債都做得？點解4.28厘會收息多過5厘？今集ET 至高息同你拆解！即用2分鐘睇︰

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欄名 : 存款收息

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