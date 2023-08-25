【支付寶】AlipayHK 信用卡付款　9月起線下付款　收費高達2.5%（附免手續費方法）

近年來政府積極推行消費券政策，支付寶等電子支付工具已成為市民的最常用的消費方式之一。從今年7月1日開始，支付寶在線上消費收取淘寶方面的1%手續費後，再有收費變動。近日支付寶發出公告指，從9月1日起，使用信用卡在線下消費超過港幣3000元，將徵收2.5%手續費。相信這項手續費對於常用支付寶綁卡消費的人們會產生一定影響。

▼ 點擊圖片放大

線下首3000港元免手續費

根據目前支付寶的公告顯示，從9月1日起，支付寶的線上或線下門店，每月累計首HK$3000的信用卡付款消費將統一免除手續費，超過HK$3000的部分將收取2.5%的手續費。指定的信用卡可以免除手續費，而淘寶和生活類的繳費賬單則收取1.5%的信用卡付款手續費。如果用戶在線上或線下商店的消費超出每月HK$3000的額度，手續費將增加至2.5%。

另外，超出額度後的轉賬會收取4%手續費，額度根據認證級別而定：未認證的用戶每月免手續費限額為HKD500；中級認證的用戶為HKD1,000；已認證的用戶為HKD1,000。

免除手續費方法

根據支付寶手機應用程式內的指引，官方建議用戶在進行門市消費時，可以使用支付寶餘額進行支付，或使用下圖所示的可免除手續費的信用卡進行付款。具體的免除手續費方法如下圖所示︰

▼ 點擊圖片放大

如果超出免手續費限額，中銀信用卡、恒生信用卡或渣打Q CreditCard的手續費為1.5%，其他信用卡為4%。

相關文章︰

內地微信支付、支付寶滿¥200即收手續費 綁卡隨時高達5% （附收費比較）

【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步

【無現金風波】電子支付是為了增加選擇 不是扼殺選擇

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App