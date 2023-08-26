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勞力士收購手錶零售商Bucherer　擴大橫跨經銷版圖「一條龍」

個人增值 10:30 2023/08/26

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勞力士（Rolex）作為手錶品牌，近日正式進駐零售商市場，完成了對歐洲最大手錶零售商之一、連鎖店Tourneau的擁有者Bucherer（寶齊萊）的收購交易，以擴大其零售業務。儘管交易財務條款未被公開，勞力士在一份聲明中表示，寶齊萊在全球擁有逾100間專賣店，其中53間是勞力士授權經銷商。值得一提的是，寶齊萊將保留其獨立營運地位，並繼續以其名稱銷售其他手錶品牌。

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勞力士在去年推出了經過認證的二手手錶服務，並通過新的生產設施增加了手錶供應量。據估計，2021年，勞力士的手錶生產達到105萬隻，營收高達88億美元。

擁北美最大手錶零售店

Bucherer是一家國際多品牌手錶和珠寶零售商，在瑞士、美國、英國、德國、法國、丹麥和奧地利等地擁有商店。該零售商一直在美國市場進行重大擴張，最近還在拉斯維加斯重新開業了北美最大的手錶零售店TimeDome。全球共有100多個銷售點，其中53個經銷勞力士品牌，48個經銷勞力士姊妹公司帝舵品牌。

著名手錶和行業頻道WatchAdvisor的Alexander Linz表示，這將是一個巨大的變革。勞力士沒有理由不在Bucherer多達100家商店中展示其手錶。雖然可能不會立即實現，但這一定會發生。此外，這次收購可能使勞力士能夠在Bucherer專賣店中，成為獨家銷售其最暢銷的手錶。儘管勞力士聲明指，與其他零售商的關係將保持不變，但這次收購對於Rolex手錶品牌來說無疑是一個巨大的勝利。

在收購Bucherer之後，勞力士集團現在擁有一個完整的生產和銷售產業鏈，這引起了外界對於價格調整和售後服務是否會有所改變的關注。對此，勞力士在一份聲明中明確表示，他們將繼續與其他銷售勞力士產品的公司合作，並且「其銷售網絡中的其他官方零售商將保持穩定」。

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