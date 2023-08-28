【加密市場一周】Coinbase獲准作為期貨佣金商運營

上周，加密貨幣市場交易量下跌至 339億美元。比特幣於周三報26,028美元，下跌10.91%。以太幣一周下跌10.59%，周三報1,635美元。

Coinbase獲准在美提供加密貨幣期貨

Coinbase金融市場已獲得美國國家期貨協會（NFA）的監管批准，獲准作為期貨佣金商（FCM）運營，並允許合格的美國客戶從其平台訪問加密貨幣期貨。Coinbase將成為首家直接提供傳統現貨加密貨幣交易的加密原生平台，同時為經過驗證的客戶提供受監管的、具有槓桿的加密貨幣期貨，這在一個整合的交易解決方案中實現。此外，該公司還表示，為美國客戶提供訪問受監管的加密衍生品的批准，將使更多人以安全的方式訪問加密經濟，幫助保持美國處於數字創新的中心地位。

Coinbase入股穩定幣公司Circle

Coinbase Global（COIN.O）表示，將收購加密貨幣運營商Circle Internet Financial的股權，並關閉他們共同管理的Centre Consortium，即穩定幣USD Coin（USDC）的運營商。Circle將完全掌控USDC的發行和治理。之前，它僅是這種穩定幣的發行者。穩定幣是加密代幣，其價值被鎖定在穩定的資產上，以防止劇烈的波動。在USDC的情況下，其價值被鎖定在美元上。該公司將在九月至十月間在六個新的區塊鏈上推出USDC，將USDC的多鏈接入數據提升至15個。Coinbase和Circle將繼續從USDC儲備的利息收入中產生收益，在新的安排下，收益將根據每家公司平台上持有的USDC金額進行分享。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,531點，一周下跌11.1% ；信昇比特幣指數報6,285點，一周下跌10.7%；信昇以太幣指數報14,024點，一周下跌 10.7%; 信昇加密穩定幣報999.4點。信昇比特幣現價指數報26,019點，一周下跌10.8%；信昇以太幣現價指數報1,632點，一周下跌10.6%。

指數 指數水平（點）

(截至2023-08-23) 一周變化 信昇加密貨幣指數 5531 -11.1% (-694) 信昇比特幣指數 6285 -10.7% (-757) 信昇以太幣指數 14024 -10.7% (-1672) 信昇加密穩定幣指數 999.4 -10.7% (-1672) 信昇比特幣現貨指數 26019 -10.8% (-3137) 信昇以太幣現貨指數 1632 -10.6% (-194)

*截至2023年8月23日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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